V samoizolaciji tudi Lindvik in Tande

Koronavirus je v sila neprimernem trenutku napadel tabor norveških smučarskih skakalcev. Avstrijski strokovnjak Alexander Stöckl, ki kot glavni trener vodi »vikinge«, je potrdil, da sta bila Daniel-Andre Tande in Fredrik Villumstad pozitivna na testu za covid-19.

V samoizolacijo mora tudi Marius Lindvik, zmagovalec nedeljske posamične tekme za svetovni pokal v Zakopanah. »Mariusov test je bil sicer negativen, toda v zadnjih dneh je veliko tičal skupaj z Danielom, s katerim si je delil tudi sobo v hotelu. Zaradi tega bo iz varnostnih razlogov izpustil norveško državno prvenstvo na Holmenkollnu,« je razkril Stöckl.

Okužba se je pojavila ob zares nepravem času, kajti do začetka olimpijskih iger je le še 17 dni. Lindvik in Tande, ki bo – tako kot Villumstad – izpustil tekmi konec tedna v Titisee-Neustadtu, sta sicer tudi v norveški skakalni reprezentanci za Peking (ob Halvorju Egnerju Granerudu, Johannu Andreju Forfangu in Robertu Johanssonu). Zaradi tega Stöckl že išče možnost, da bi skakalci proti kitajski metropoli odleteli kakšen dan pozneje.