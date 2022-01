V Zakopan veseli in še boljši

Z moštveno tekmo spodrsljajev v Bischofshofnu so slovenski smučarski skakalci zaokrožili dvotedenski peklenski tekmovalni ritem. Tudi nedeljska preizkušnja zgolj osmih reprezentanc je za naš skakalni tabor minila podobno kot novoletna turneja: brez izjemnih presežkov, toda z razburljivim bojem za uvrstitev na zmagovalni oder do zadnjega skoka. Občasno so spet spominjali na orle.

Na koncu jim je zmanjkal en meter – v soboto in tudi včeraj – najboljšega posameznika in zadnjega slovenskega tekmovalca na ekipni tekmi Anžeta Laniška (ali kogarkoli drugega), ki je v troboju najmočnejših tekmecev z Japoncem Rjojujem Kobajašijem in Norvežanom Mariusom Lindvikom potegnil najkrajšo. Laniškov skok je bil lep, toda 128,5 m (130 točk) je bilo premalo. Kobajaši je skočil 133,5 m (139,8), Lindvik pa je z najboljšim skokom tekme – ne najdaljšim, a z največjim tokovnim izkupičkom, 136 m (145,3) – popeljal ne posebno razpoložene Norvežane do tretjega mesta. Toda Lanišek je včeraj prispeval največ točk v slovenski seštevek.

Tudi brez smole ni šlo. V prvi seriji je Peter Prevc skočil odličnih 136 m, vendar ga je novozapadli sneg prisilil v počep s podrsavanjem z rokama. Slovenci so bila na koncu osmoljenci troboja za tretje mesto, na nehvaležnem četrtem mestu so zaostali le za 1,2 točke za tretjimi Norvežani. Ti pa so bili za pičle 0,2 točke slabši od Japoncev. Prepričljivi zmagovalci s 15 točkami prednosti so bili domačini Avstrijci.

»Škoda. Na koncu je odločala igra desetink in ostali smo brez uvrstitve na zmagovalni oder. Skakali smo zelo dobro in dvignili raven. Zmanjkalo nam je malo sreče, toda s takimi skoki se lahko veselimo Zakopan,« je bil v pogovoru za Televizijo Slovenija kljub vsemu zadovoljen glavni trener slovenskih skakalcev Robert Hrgota.

Anže Lanišek (levo) in Peter Prevc sta bila lahko za konec napornega dvotedenskega skakalnega ritma zadovoljna kljub smoli. Foto Christof Stache/AFP

Norveško slavje po enajstih letih

»Grobe napake so nam vzele vrhunske uvrstitve,« je bil po sobotni, že tretji zaporedni posamični tekmi na skakalnici Paul-Ausserleitner prepričan Hrgota. Moštveno tekmo je napovedal s smelimi besedami in pod vtisom solidnega iztržka (štirje med 25), pri čemer pa se nihče ni uvrstil med deseterico najboljših: Anže Lanišek je bil 13., Peter Prevc 16., Timi Zajc 20. in Žiga Jelar 25. Na novoletni turneji najboljšemu Slovencu Lovru Kosu se je kvalifikacijski skok ponesrečil in kot 41. je ostal brez finala.

Forma slovenskih orlov je bila vendarle preveč nestanovitna za vrhunske dosežke. Nihala je iz skoka v skok, pri čemer nikakor ni bilo moža, ki bi sestavil dva odlična skoka. Tudi v soboto najboljša Lanišek in P. Prevc sta zmogla le po enega, v drugi seriji je imel slednji celo tretjo daljavo (137 m), Lanišek pa peto (135 m).

Konec tedna v Bischofshofnu je prinesel veselje tudi Norvežanom. Po enajstih letih so se veselili posamične zmage, saj je bil najboljši Marius Lindvik pred rojakom Halvorjem Egnerjem Granerudom. Zmagovalec novoletne turneje in vodilni v svetovnem pokalu Japonec Rjoju Kobajaši je bil četrti.