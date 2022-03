Valijeva znova na led

Petnajstletna ruska drsalka Kamila Valijeva bo ta konec tedna prvič nastopila po spornem nastopu na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu, kjer je bilo razkrito, da so jo vključili v reprezentanco, čeprav je bila pozitivna na dopinški kontroli pred igrami. Ruska najstnica je s svojim nastopom pomagala ruski reprezentanci osvojiti prvo mesto v ekipni konkurenci na OI na Kitajskem, nato pa se je razkrilo, da je drsala kljub pozitivnemu dopinškemu testu. V posamični konkurenci je bila aktualna evropska prvakinja v vlogi glavne favoritinje za še eno olimpijsko zlato, a je v prostem programu naredila preveč napak in končala na četrtem mestu.

Valijeva bo nastopila v Saransku, kjer bodo nastopili le ruski drsalci. Pokal v Saransku bo potekal sočasno s finalnimi preizkušnjami svetovnega prvenstva v umetnostnem drsanju v Montpellierju v Franciji, kjer reprezentanci Rusije in Belorusije zaradi invazije na Ukrajino ne smeta nastopiti. Dopinški primer Valijeve je še odprt. Ruska protidopinška agencija ima čas do avgusta predložiti odgovor v tej zadevi. Šele takrat bo mogoče podeliti kolajne za ekipni del tekmovanja na OI v Pekingu. Reprezentanci ZDA in Japonske sta osvojili drugo in tretje mesto, Kanada pa je bila četrta.