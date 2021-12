Ve se, kdo je v Bormiu kralj

Dominik Paris je letošnji veliki zmagovalec smuka na spektakularni progi Stelvio. Italijan je zmagal na rekordnem šestem smuku v Bormiu. Skupaj ima v svetovnem pokalu 16 smukaških zmag in 20 skupno. Drugo mesto je pripadlo Švicarju Marcu Odermattu, ki je za 24 stotink sekunde izgubil boj za premierno smukaško zmago v svetovnem pokalu. Tretje mesto je zasedel Švicar Nils Hintermann, ki je zaostal velikih osem desetink za Parisom. Slovenca Miha Hrobat in Boštjan Kline sta osvojila 18. oziroma 21. mesto. Odermatt je tudi po smuku v Bormiu obdržal mesto vodilnega v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Zato pa je zanimiv pogled na smukaški seštevek. Najmanj do 14. januarja, ko bo na sporedu prvi smuk v letu 2022 v Wengnu, bo na vrhu Italijan. Paris (227) je s prvo zmago v tej sezoni za pičlih deset točk za prvo mesto v smukaškem seštevku prehitel danes sedmega, Avstrijca Matthiasa Mayerja (217), ki v skupnem seštevku na drugem mestu za Odermattom zaostaja velikih 286 točk. Pred koncem leta bo Bormiu v sredo in četrtek gostil še dva superveleslaloma lombardijske trilogije.

Dominik Paris je na progi Stelvio kot v domači dnevni sobi. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

Prve smukaške točke

Kline je z zaostankom 2,17 sekunde osvojil 21. mesto ter prišel do svojega najboljšega dosežka na smukih v Bormiu. Pred torkom je najvišje na smukih na Stelviu segel do 29. mesta. Najboljši slovenski dosežek v Bormiu je danes uspel tretjemu Slovencu na startu. Hrobat se je na progo podal s številko 46. Odločna vožnja, njegov zaostanek v cilju je znašal 2,02 sekunde, mu je prinesla mesto v najboljši dvajseterici ter z 18. mestom najboljši dosežek na smukih v svetovnem pokalu.

»Z vožnjo sem kar zadovoljen, saj nisem naredil nobene večje napake, ki so se mi dogajale na prejšnjih tekmah. Tudi tam sem bil zelo hiter, pa mi je malce zmanjkalo, danes pa prve točke. Proga je sicer bila že precej zdelana, a z neko napadalno vožnjo in pravim pristopom se je dalo priti zelo visoko. Vožnja sigurno še ni bila najbolj čista, a imam še čas, da to popravim in stopim še stopničko višje,« je bil prve uvrstitve v najboljšo trideseterico v sezoni vesel Hrobat. Šestindvajsetletni Kranjčan je na svojem 28. smukaškem startu osvojil svoje prve točke v kraljevski disciplini v svetovnem pokalu. Pred Bormiom je bil najvišje 31. na smuku marca v Saalbach/Hinterglemmu. Martin Čater je preizkušnjo končal kot predzadnji izmed uvrščenih na 46. mestu (+4,42).