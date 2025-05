Več napetosti glede evrovizije kot pa hokeja

V nadaljevanju preberite:

Danes zvečer se bo slovenska hokejska reprezentanca v polnem stockholmskem Globusu pomerila z domačo reprezentanco, ki je doslej med vsemi na prvenstvu pokazala največ? Kako je z ozračjem na Švedskem in zakaj bo več pozornosti jutri pritegnila evrovizijska popevka kot uvodni boji na ledu? Zakaj imajo hokejski navijači v glavnem švedskem mestu tako radi reprezentanta Miko Zibanejada? In kako to, da se bo Filip Forsberg, eden od švedskih iz NHL, jeseni spet vrnil v Stockholm? Kolikokrat so risi doslej igrali s Švedi, kakšna je bilanca tekem in katerim med njimi nam je ostala v posebnem spominu?