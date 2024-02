Vikingi v ameriški zimi kot doma

Norvežan Johannes Høsflot Klæbo in Švedinja Jonna Sundling sta postala zmagovalca šprinterske preizkušnje v prosti tehniki za svetovni pokal smučarjev tekačev v ameriškem Minneapolisu. Slovenska predstavnika Miha Šimenc in Anja Mandeljc sta prišla do točk, a se iz kvalifikacij nista prebila v izločilne boje.

Sedemindvajsetletni Klaæbo je znova dokazal, da mu v šprintu ni para. Slavil je 32. zmago na običajnih šprinterskih tekmah, z novoletnimi etapami vred pa že 46. Ciljno črto je izjemni Norvežan prečkal 0,27 sekunde pred Italijanom Federicom Pellegrinom, 1,21 sekunde pa je zaostal še en Norvežan Håvard Solås Taugbøl.

V skupnem seštevku je zanesljivo vodstvo ohranil Norvežan Harald Østberg Amundsen, ki je izpadel v četrtfinalu. Ima 1978 točk, drugouvrščenemu Eriku Valnesu (1662) pa se je povsem približal Klæbo, ki jih ima po tokratni zmagi 1658.

V ženski konkurenci je zmaga odšla na Švedsko. Jonna Sundling je bila prepričljiva tako v kvalifikacijah kot v četrtfinalu in polfinalu ter slavila prvo zmago v sezoni in skupno osmo v karieri.

Specialistka za šprinte je za 0,95 sekunde ugnala rojakinjo Linn Svahn, tretja je bila Norvežanka Kristine Stavås Skistad (+2,68). Četrto mesto je pripadlo domačinki Jessie Diggins, ki je s tem ohranila visoko prednost v skupnem seštevku. Ima 2200 točk, s 1948 ji je najbližje Svahnova.

Že v kvalifikacijah sta bila slovenska predstavnika prepočasna. Za las je brez izločilnih bojev ostal Šimenc, ki je bil 31. in dodaten nastop zgrešil za 38 stotink sekunde. Mandeljčeva je bila 47.