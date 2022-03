Vincent Kriechmayr je najboljše prihranil za konec

Avstrijec Vincent Kriechmayr je bil po zmagi na finalnem smuku najhitrejši tudi na zadnjem superveleslalomu sezone svetovnega pokala alpskih smučarjev. Na obeh zadnjih moških tekmah zime v hitrih disciplinah v Courchevelu je drugo mesto osvojil Švicar Marco Odermatt (+0,53). Njegov rojak Gino Caviezel (+0,75) je bil tretji.

Danes četrti Norvežan Aleksander Aamodt Kilde si je že pred superveleslalomskim finalom zagotovil zmago v posebnem seštevku discipline. Pri moških je veliki kristalni globus prvič pripadel Odermattu, ki je že v Kranjski Gori odločil dvoboj za skupni seštevek s Kildejem, ki pa je sezono končal z obema malima globusoma v hitrih disciplinah. V sredo je v dvoboju za smukaški seštevek za 13 točk ugnal Švicarja Beata Feuza.

Odprta le slalomska odločitev

Le slalomski globus še nima lastnika. Norvežan Henrik Kristoffersen, ki je zmagal na obeh veleslalomih za 61. pokal Vitranc, ima pred prvim zasledovalcem rojakom Lucasom Braathenom 48 točk prednosti.

Martin Čater in Boštjan Kline sta sezono končala na skupnem 34. oziroma 47. mestu in nista bila del najboljše petindvajseterice, ki si je prislužila nastop na zadnjem superveleslalomu sezone.

Na sporedu finala sezone svetovnega pokala 2021/22 v Franciji so še trije tekmovalni dnevi. V petek bo na sporedu paralelna ekipna mešana tekma tudi s slovensko udeležbo na startu, v soboto bo moški veleslalom z Žanom Kranjcem in ženski slalom z Ano Bucik in Andrejo Slokar, v nedeljo pa ženski veleslalom z Bucikovo na startu. Moški slalom bo minil brez Slovencev.