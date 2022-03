Vlhovi veleslalom v Areju, Bucikova potrdila finale v Franciji.

Petra Vlhova je zmagovalka predzadnjega ženskega veleslaloma za svetovni pokal v sezoni 2021/22 v Areju na Švedskem. Italijanka Marta Bassino je osvojila drugo mesto, Američanki Mikaeli Shiffrin je pripadlo tretje. Ana Bucik je kot 20. potrdila mesto med tekmovalkami, ki se bodo merile na zadnjem veleslalomu v Courchevel/Meribelu.

Vlhova je po prvi vožnji vodila s prednostjo zgolj treh stotink pred Bassinovo, ki pa na drugi progi ni bila kos Slovakinji. Zaostanek Italijanke je na koncu znašal kar 1,24 sekunde.

Vodilna v veleslalomskem seštevku in olimpijska prvakinja, domačinka Sara Hector, je bila po prvi vožnji na tretjem mestu, a je v finalu odstopila in ostala brez uvrstitve. To je izkoristila Shiffrinova, šesta po prvi vožnji, in skočila na oder za zmagovalke. Shiffrinova je sicer za Vlhovo zaostala 1,70 sekunde.

Petra Vlhova, Marta Bassino in Mikaela Shiffrin so stale na zmagovalnem odru. FOTO: Pontus Lundahl/AFP

Francozinja Tessa Worley je s četrtim mestom zmanjšala zaostanek za Hectorjevo v boju za veleslalomski globus. Švedinja (522 točk) bo v Meribelu na veleslalomskem zaključku sezone branila zgolj pet točk prednosti pred Worleyjevo.

Shiffrinova (1216 točk) je ubranila vodstvo v skupnem seštevku. Vendar pa njena prednost pred Vlhovo na drugem mestu znaša le še 77 točk. V Areju bo v soboto na sporedu še slalom, v katerem je Vlhova, ki je že osvojila slalomski seštevek, prva favoritinja za zmago.

Drugo vožnjo so si zagotovile tri Slovenke od štirih, Ana Bucik, Andreja Slokar in Tina Robnik s 17., 21. in 26. časom. Bucikova je v finalu pristala na 20. mestu (+4,03), Robnikova je tekmo končala kot 21. (+4,18), Slokarjeva pa je po veliki napaki pristala na 27. mestu z velikim zaostankom 6,80 sekunde. Neja Dvornik je odstopila v prvi vožnji.

Ana Bucik si je privozila finalno tekmo. FOTO: Pontus Lundahl/AFP

Ob odsotnosti najboljše slovenske veleslalomistke Mete Hrovat, ki je zaradi poškodbe že končala sezono, bo edina slovenska predstavnica na zadnjem ženskem veleslalomu sezone v Franciji prihodnji teden Bucikova, ki je z 21. mestom v seštevku discipline še ujela petindvajseterico, ki se bo merila na zadnji ženski veleslalomski tekmi svetovnega pokala 2021/22.

Bucikova bo na finalu sezone v Franciji nastopila tudi v slalomu, saj v slalomskem seštevku zaseda odlično šesto mesto.

Hrovatova, ki se je odpovedala nastopu na finalu sezone v Courchevel/Meribelu, je v posebnem seštevku discipline trenutno 18., Slokarjeva in Robnikova pa sta na 30. oziroma 31. mestu. Dvornikova je v seštevku discipline 46.