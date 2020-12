Volavškova deveta v zgodovinski seriji

Avstrijski Ramsau gosti prvo tekmo zgodovinske uvodne sezone svetovnega pokala v nordijski kombinaciji za ženske, na kateri med 32 tekmovalkami iz devetih držav nastopata tudi Slovenki Ema Volavšek in Silva Verbič.



Organizatorji so izpeljali provizorično serijo skokov, katere rezutati bi šteli za tekmovanje, če skokov zaradi slabih vremenskih razmer ne bi bilo mogoče izvesti.



Najboljša je bila Italijanka Annika Sieff (119,6 točke/ 88,5 metra), 18-letna Ema Volavšek je zasedla deveto mesto (107,2/85,5), Silvia Verbič pa 25. mesto (68,6/67).



V prvi seriji treninga je imela Volavškova 10. izid (81 m), v drugi pa 17. (86 m). Verbičeva je bila obakrat 25. (67 m/72,5 m).



Prva tekma svetovnega pokala žensk v zgodovini nordijske kombinacije se bo v petek začela s skakalnim delom ob 9.45, tek na 5 km pa je na programu ob 13.45.



Rezultati provizorične serije skokov

1. Annika Sieff (Ita) 119,6 točke (88,5m)

2. Gyda Westvold Hansen (Nor) 116,8 (92)

3. Mari Leinan Lund (Nor) 115 (91,5)

4. Tara Geraghty-Moats (ZDA) 113,7 (88)

5. Daniela Dejori (Ita) 113,4 (86,5)

6. Veronica Gianmoena (Ita) 112,9 (88)

7. Claudia Purker (Avs) 110,7 (85)

8. Lisa Hirner (Avs) 109,4 (86)

9. Ema Volavšek (Slo) 107,2 (85,5)

10. Sigrun Kleinraith (Avs) 107,1 (86,5)

...

25. Silvia Verbič (Slo) 68,6 (67)

