Volavškovi in Verbičevi optimizem povečuje delo z Janusom

Za slovenskim taborom je odlično poletje, saj je Ema Volavšek osvojila skupno drugo mesto, zaostala je zgolj za Norvežanko Gydo Wesvold Hansen, ki je dobila vseh pet preizkušenj. Volavškova je bila dvakrat druga, tretja, šesta in enajsta. Točk med elito se je poleti veselila tudi Silva Verbič z 10. in 16. mestom, še bolje pa ji je šlo na tekmah alpskega pokala, kjer je bila skupno najboljša, na posamičnih tekmah pa je dvakrat zmagala in bila dvakrat druga.

»Po zimski sezoni sem zamenjala trenerja, namesto z Rokom Mandlom se je začelo sodelovanje z Goranom Janusom. Z Rokom sem se poznala že iz kluba, zelo dobro sva se razumela in tudi zato nisem bila prepričana, kako bo z Goranom. A izkazalo se je za zelo dobro, res dobro funkcionirava in to mi je zelo všeč,« je Smučarska zveza Slovenije objavila izjavo Volavškove pred začetkom sezone.

Največ rezerv v tehniki teka

»Želja je bila, da se treningi pred sezono stopnjujejo in da potekajo, kot morajo. Zdaj želim, da bi dobro formo zadržala preko celotne sezone in potem bodo prišli tudi lepi rezultati. Verjamem, da lahko še napredujem v primerjavi s poletjem, v tehniki teka mi je manjkalo še kar veliko in zato menim, da tu lahko še največ napredujem,« je dodala.

Lanska premierna sezona svetovnega pokala je prinesla le eno tekmo, in sicer že decembra v Ramsauu, ki jo je dobila izkušena Američanka Tara Geraghty-Moats pred Westvold Hansnovo, tretja je bila Japonka Anju Nakamura, Volavškova je zasedla 16. mesto, Verbičeva pa je končala na 27. mestu.

»Forma se stopnjuje zelo dobro, vse gre na bolje, tudi tekaško ne zaostajam več toliko, kot sem v preteklosti. Seveda je rezerv ogromno še tako na skakalnici kot v teku. Upam, da mi dobro formo uspe ohranjati preko cele zime. Nimam konkretnih rezultatskih ciljev, želim le pokazati vse, kar znam,« je pred sezono še povedala Verbičeva, ki se je z Volavškovo poleti pridružila treningom moške A-reprezentance pod vodstvom Gorana Janusa.