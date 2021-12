Vrh po norveških in francoskih željah

Norvežan Vetle Sjastad Christiansen je zmagovalec zasledovane tekme biatloncev za svetovni pokal v Östersundu na Švedskem. Na 12,5-kilometrski progi je za 9,8 sekunde ugnal Šveda Sebastiana Samuelssona in za 11 svetovnega prvaka s Pokljuke Francoza Emiliena Jacquelina. Ženska štafetna tekma, na kateri naših biatlonk ni bilo, je pripadla Francozinjam.

Slovenci so vnovič ostali brez točk svetovnega pokala. Odlično je tekmo začel Miha Dovžan, ki je na uvodnih streljanjih zadel vseh 10 tarč in z 51. napredoval na 30. mesto. V drugem delu pa je zgrešil polovico od desetih strelov in nazadoval na 47. mesto. Mladi Lovro Planko 49. mesta po sprintu ni uspel unovčiti. S petimi zgrešenimi streli je pristal na 55. mestu. Jakov Fak, ki bi se na tekmo podal kot zadnji, v izjemnem mrazu v Östersundu sploh ni nastopil.

Biatlonsko karavano v prihodnjem tednu v Hochfilznu na Tirolskem čakajo šprint, zasledovanje in štafeta.