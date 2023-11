Vrhovnik presenetil marsikoga, norveški as poletel do izjemnega rekorda

Vid Vrhovnik, ki je bil več sezon najboljši član slovenske reprezentance v nordijski kombinaciji, se je po dobrem letu uspešno vrnil v tekmovalni šport. Z nastopi na uvodni postaji svetovnega pokala v Ruki na Finskem je presenetil marsikoga.

Na vseh treh tekmah si je namreč 24-letni kombinatorec iz SSK Velenje pod vodstvom glavnega trenerja Gorana Janusa priskakal in pritekel točke. Potem ko je petkovo in sobotno preizkušnjo končal na 26. in 29. mestu, je na današnji tekmi s skupinskim štartom pristal na 30. mestu. Po 10-kilometrski tekaški preizkušnji je bil še 22., s skokom, dolgim 112 metrov, pa je zdrsnil na rep trideseterice.

Naš drugi tekmovalec Gašper Brecl je s 44., 38. in 47. mestom trikrat ostal praznih rok. Veliki junak uvodne prireditve nove sezone v nordijski kombinaciji je bil norveški šampion Jarl-Magnus Riiber, ki je po petkovem drugem mestu slavi dve zmagi, pri čemer je danes poletel tudi do novega izjemnega rekorda skakalnice Rukatunturi (153,5 m). Tako je bil še za tri metre daljši kot lani njegov skakalni rojak Halvor Egner Granerud.

Svetovni pokal se bo prihodnji konec tedna nadaljeval v Lillehammerju, kjer bodo sezono odprle tudi najboljše nordijske kombinatorke.