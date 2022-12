Wendy Holdener nadaljuje niz uspehov, Ana Bucik za elitno deseterico

Sestriere v Italiji je gostil četrti slalom za svetovni pokal alpskih smučark v sezoni. Zmagala je Švicarka Wendy Holdener pred Američanko Mikaelo Shiffrin (0,47) in Slovakinjo Petro Vlhovo (+0,70). Ana Bucik je tekmo končala na 12. mestu (+2,73), najboljšo deseterico je zgrešila za 33 stotink sekunde.

Po prvi progi je bila na vrhu Vlhova, Holdener je bila druga, Shiffrin, ki je zmagala na obeh slalomih v Leviju, pa tretja. Slednjič je 29-letna Švicarka dosegla četrto zmago v svetovnem pokalu, drugo slalomsko, potem ko si je v Killingtonu prvo mesto delila s Švedinjo Anno Swenn Larsson. To so sicer že 46. stopničke za Švicarko, 32. na specialnih slalomih v svetovnem pokalu.

Wendy Holdener je proslavila še eno zmago. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Edina Slovenka v finalu Bucik si je še en nastop zagotovila z 18. časom prve proge, za vodilno je zaostajala za 2,21 sekunde. V finalu napadla in ob prihodu v cilj začasno prevzela vodstvo z naskokom 62 stotink sekunde. Do konca je svojo uvrstitev popravila za šest mest in se še četrtič na slalomih za svetovni pokal v tej zimi prebila v najboljšo petnajsterico. Dvakrat je bila del najboljše deseterice s šestim mestom na prvem slalomu v Leviju in kot sedma v Killingtonu.

Neja Dvornik se ni uvrstila v finale, potem ko je na prvi progi odstopila.

Po štirih ženskih slalomih si prvo mesto posebnega seštevka delita Holdener in Shiffrin, obe imata enak seštevek točk (325). Mikaela Shiffrin (385) v skupnem seštevku vodi z zgolj 19 točkami prednosti pred Wendy Holdener.

Ana Bucik je v slalomskem seštevku na sedmem mestu s 118 točkami, v skupnem pa je 13. s 138 točkami.