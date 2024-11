Winnipeg se je utrdil v vodstvu, Kopitarja čakajo plenilci

Hokejisti Winnipeg Jets so v severnoameriški ligi NHL premagali Tampo Bay Lightning s 7:4 in se po 22. osvojeni točki utrdili v vodstvu celotne lige. Za Winnipeg so po gol in podajo zabeležili Mark Scheifele, Nikolaj Ehlers, Vladislav Namestnikov in Cole Perfetti. Tokrat prosti branilci naslova Florida Panthers jih imajo na drugem mestu 19.

New York Rangers so na mestnem derbiju premagali Islanders s 5:2 in povečali vodstvo v metropolitanski skupini. Ruska vratarja obeh ekip Ilija Sorokin in Igor Šesterkin sta ubranila po 35 strelov, a se je v Madison Square Gardnu veselil slednji skupaj z rojakom Artemijem Panarinom, ki je zadel dvakrat, in Vincentom Trocheckom, ki je dosegel dvestoti gol v NHL.

FOTO: James Carey Lauder/Reuters

Boston Bruins so premagali Seattle Kraken z 2:0 in drugič v nizu svojo mrežo ohranili nedotaknjeno. Jeremy Swayman je zaustavil vseh 23 strelov, zadela sta Charlie Coyle in Justin Brazeau. Carolina Hurricanes so bili boljši od Washington Capitals s 4:2. Rus Dmitrij Orlov, ki je v ekipi iz ameriške prestolnice igral med letoma 2011 in 2023 ter leta 2018 z njo osvojil Stanleyjev pokal, je dosegel dva gola za Carolino in podaljšanje niza zmag na šest tekem.

Hokejisti Minnesota Wild so z 2:1 odpravili Toronto Maple Leafs, srečanje je po dveh minutah in 14 sekundah podaljška odločil Matt Boldy. Na domačem ledu sta tokrat izgubili le dve moštvi, obakrat je bilo 2:4. Chicago Blackhawks so s tremi podajami Connorja Bedarda zmagali v Anaheimu proti Ducks. Podprvaki minule sezone Edmonton Oilers pa so v Calgaryju proti kanadskim tekmecem Flames prišli šele do šeste zmage v sezoni.

Los Angeles Kings slovenskega kapetana Anžeta Kopitarja, s 15 točkami so na devetem mestu lige in četrti na zahodnem delu, bodo v noči na torek po slovenskem času gostovali v Nashvillu pri Predators. Ti so na predzadnjem mestu zahoda.