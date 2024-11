Ehlers s tremi goli junak Winnipega, ki ostaja vodilni na zahodu

Hokejisti Winnipeg Jets so še utrdili vodstvo na lestvici zahodne konference v severnoameriški hokejski ligi NHL. Na gostovanju pri moštvu Columbus Blue Jackets so namreč slavili z izidom 6:2. S tremi zadetki in podajo je blestel Danec Nikolaj Ehlers.

Danski hokejist je dva od treh zadetkov dosegel že v prvi tretjini, ko je zadel za vodstvo z 1:0 in 2:1. Domačinom je nekaj upanja na drugačen končni razplet z izenačujočim zadetkom vlil Sean Kuraly.

V drugi tretjini je za povišanje vodstva gostov v tretji minuti zadel Mason Appleton. V zadnjih petih minutah drugega dela je vsako izmed moštev zadelo po enkrat. Najprej je izid na 2:3 znižal Sean Monahan, nato pa je v 39. minuti Ehlers dosegel še svoj tretji zadetek na tekmi.

»Že na ogrevanju sem se počutil zelo dobro, zato bi bil kar malce razočaran, če mi ne bi uspelo zadeti,« je po tekmi razmišljal Ehlers.

Dodal je, da uspeh njegove ekipe v letošnji sezoni temelji predvsem na dobri igri v obrambi, saj on in njegovi soigralci nasprotniku ne dopuščajo veliko priložnost za dosego zadetka. Zmago Winnipega sta v zadnji tretjini potrdila Josh Morrissey in Gabriel Vilardi.

Poleg omenjene so bile odigrane še štiri tekme. Kar osem zadetkov so gledalci videli v Minnesoti, kjer je domače moštvo s 5:3 odpravilo Tampo Bay Lightning. Pri domačih je z dvema goloma in podajo izstopal Kiril Kaprizov.

New York Islanders so v gosteh s 4:3 odpravili Buffalo, medtem ko so bili njihovi mestni tekmeci New York Rangers z 2:1 doma boljši od Ottawe. Calgary je doma s 3:0 odpravil New Jersey Devils.

Že v petek zvečer po srednjeevropskem času so bili branilci naslova Florida Panthers s 6:4 v gosteh boljši od Dallasa, s katerim se bodo nocoj pomerili še na domačem ledu.

Pozno zvečer (21.00) bo na delu tudi najboljši slovenski hokejist Anže Kopitar, ki bo z Los Angeles Kings gostil Chicago.

Izidi:

Dallas Stars – Florida Panthers 4:6

Buffalo Sabres – New York Islanders 3:4

New York Rangers – Ottawa Senators 2:1

Columbus Blue Jackets – Winnipeg Jets 2:6

Minnesota Wild – Tampa Bay Lightning 5:3

Calgary Flames – New Jersey Devils 3:0