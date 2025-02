Za kolajno je Anamariji v kaotični tekmi odneslo dva strela preveč

Francozinja Justine Braisaz-Bouchet je nova svetovna prvakinja v biatlonskem sprintu. Z izjemno predstavo v zadnjem krogu prvenstva v Lenzerheideju je na drugo mesto zrinila vodilno v svetovnem pokalu Nemko Franzisko Preuss in na tretje presenečenje letošnje sezone Finko Suvi Minkkinen. Najboljša Slovenka je bila Anamarija Lampič na 14. mestu.

Za kolajne se je na koncu spopadla četverica biatlonk. Prva med najboljšimi je vodstvo prevzela snaha nekdanjega slovenskega trenerja Ricca Grossa in domači adut Lena Häcki Gross. A Švicarka je vodila le nekaj minut, ko jo je z vrha zrinila Minkkinenova. Obe sta strelsko nalogo opravili 100-odstotno.

Nato je zadišalo po nemški zmagi, saj je le dve minuti kasneje vodstvo prevzela Preussova, ki je morala enkrat v kazenski krog, vseeno pa je imela v cilju dve desetinki sekunde prednosti. Nekoliko neopazno se je med najboljše pomešala Francozinja Justine Braisaz-Bouchet.

Nova svetovna prvakinja z zlatim odličjem okrog vratu. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Ta je na prvem strelskem postanku zgrešila eno tarčo in na videz izpadla iz kroga tekmovalk za kolajno, a je nato stopnjevala ritem in se s hitrim streljanjem prebila na tretje mesto, v zadnjem 2,5-kilometrskem krogu pa je za 12 sekund prehitela tekmice in si z na koncu najboljšim tekaškim dosežkom med vsemi priborila zlato.

Zaostala je minuto

Za 28-letno Francozinjo, olimpijsko prvakinjo s tekme v skupinskem startu, je to deveta kolajna na SP, četrta zlata. Nemka ima doma zdaj devet kolajn, a današnja je bila šele druga posamična, prvo je osvojila pred desetimi leti v Kontiolahtiju.

Med Slovenkami je v izjemni gostoti izidov, tekmovalke med osmim in 18. mestom je ločilo 10 sekund, Anamarija Lampič zgrešila tri tarče. Dve že na uvodnem streljanju v ležečem položaju, ko je bilo sanj o morebitnem presenečenju konec. Z zaostankom 56,7 sekunde je bila 14., za kolajno pa bi si lahko privoščila največ eno strelsko napako.

»Kaotična tekma. Padal je sneg, pihal je veter iz leve in desne na strelišču. Malce me je bilo tega strah. Zdaj pa mi je resnično žal prvega strela leže, ker je bil zgrešen po nepotrebnem. Sprožila sem ponesreči. To me je prizadelo, da sem zgrešila še drugega. Naprej je šlo zelo tekoče, tudi stoje sem zgrešila le enkrat. To je nekako v skladu s tistim, kar kažem na treningu in sem zadovoljna,« je tekmo videla 29-letna Lampič.

V močnem sneženju v švicarskih Alpah se je solidno znašla Polona Klemenčič in z dvema kazenskima krogoma osvojila 30. mesto, Lena Repinc je na 60. mestu ujela zasledovanje, Živa Klemenčič pa je bila 66. Prva je zgrešila štiri tarče, druga tri.

V soboto ob 15.05 čaka prva posamična tekma, sprint na 10 km, tudi moške.