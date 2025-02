Za uvod francosko zmagoslavje, Slovenci brez vidnejše uvrstitve

Na tekmi mešanih štafet, uvodni preizkušnji biatloncev in biatlonk na svetovnem prvenstvu v Lenzerheideju, so se prepričljive zmage veselili Francozi. Julia Simon, Lou Jeanmonnot, Eric Perrot in Emilien Jacquelin so namreč za več kot minuto prehiteli drugouvrščene Čehe (+ 1:13,8), bronaste kolajne pa so si pritekli in pristreljali Nemci (+ 1:18,4).

Slovenska mešana štafeta (v postavi Lena Repinc, Anamarija Lampič, Jakov Fak in Lovro Planko) se je hitro poslovila od vidnejše uvrstitve. Z enajstimi popravami na strelišču in dvema kazenskima krogoma Lampičeve je pristala na enajstem mestu. Za zmagovito francosko ekipo je naša četverica zaostala za 3:29,7 minute.