Za najboljše ni plača nikoli previsoka

Za pravo oceno trka skakalnega vodstva in uspešnega trenerja Zorana Zupančiča bi morala biti javnost seznanjena s ključno informacijo. Kolikšna je bila Zupančičeva plača? Tega ne vemo. Kot tudi ne vemo, kakšni so finančni učinki zmagoslavij naših orlic. Gros pravi, da je bila plača nizka, prenizka. Še posebno zaradi zahtevnosti in narave dela moškega v ženski ekipi. Zupančičev primer je vendarle tudi odraz realnega stanja in plačnih zmožnosti v slovenskem športu. Kljub vsem uspehom so le redke panoge rentabilne, če sploh so, brez posegov države.