Za uspeh se mora žrtvovati vsa družina

Nekdanja vrhunska slovenska smučarka in do nedavnega tiskovna predstavnica smučarske reprezentance Špela Pretnar ne vidi svetle prihodnosti za smučanje v Sloveniji. Kot je ocenila v pogovoru za STA, se premalo mladih odloča za ta šport, predvsem zaradi visokih stroškov. Kritična je tudi do delovanja panožne zveze.

Uspeh Žana Kranjca na nedavnih olimpijskih igrah v Pekingu bo težave panoge le za nekaj časa skril, je ocenila. »Ampak težava je, da nimamo podmladka,« je v pogovoru ob predstavitvi knjige Toneta Vogrinca Vsi me kličejo Tona dejala šestkratna zmagovalka tekem svetovnega pokala in dobitnica slalomskega globusa v sezoni 1999/2000.

Kot je dejala, strokovnega dela v panogi ne bi ocenjevala, a na splošno meni, da je smučanje za mnoge postalo nedosegljivo.

»Smučanje je postalo predrago in še vsa družina se mora žrtvovati, da morda komu uspe. Včasih je bilo drugače. Jaz sem svojo mladost preživela na Zatrniku in Kobli, karto sem si sama zaslužila, ker sem poleti pobirala kamenje na progah, v šolo sem hodila, kombi me je vsak dan pobral ob enih popoldne. Danes pa je treba iti v Avstrijo, manjkati v šoli, pa še vse je tako drago. Jaz v današnjih časih ne bi mogla smučati, ker si moja mama ne bi mogla tega privoščiti,« je ocenila.

Ob tem je nekdanja članica vražjih Slovenk tudi kritična do Smučarske zveze Slovenije, s katero se je pred to sezono poklicno razšla. Pred tem je več let opravljala naloge predstavnice smučarske reprezentance za stike z javnostmi pri SZS, pred letošnjo sezono pa je zvezo zapustila in to ne v najboljših odnosih. Kot sama pravi, z nekaterimi ljudmi ni mogla sodelovati, zato se je obrnila in odšla.

»Na zvezi sem videla ogromno napak, zaradi njih na njej nisem mogla več delati. Svoje delo sem opravljala dobro, vestno, pripravljena sem se bila marsičemu odreči. Zdaj me nekateri trenerji, starši in tekmovalci pokličejo in mi povejo, da je zdaj povsem drugače, ko me ni več,"« je dejala.

Kritična je bila predvsem do odnosa zveze. »Kakšen je odnos zveze, kaže tudi dejstvo, da na sprejemu Žana Kranjca v Vodicah ni bilo njenega predstavnika. Ni bilo direktorja, ni bilo tiskovnega predstavnika, ni bilo nikogar. To se mi zdi sramota, v naših časih so na sprejeme prišli tudi ljudje iz najbolj oddaljenih krajev Slovenije,« je poleg dejstva, da ima doma desetletnega otroka in da je bila veliko odsotna od doma, razlog za odhod z zveze pojasnila Blejka, ki je zdaj zajadrala povsem v druge vode.

»Smučanje sem zapustila, na srečo imam možnost in sposobnost, da izbiram, kaj bom delala v življenju. Tudi v zadnje pol leta imam marsikaj za pokazati, saj sem direktorica medicinskega centra na Gorenjskem, podjetja, ki smo ga odkupili, prevzeli in ogromno nadgradili. Na zvezi pa so nekateri ljudje, ki nimajo kam iti in se trdno oklepajo te službe. Sama pa pač nisem taka,« je dejala Pretnarjeva.

Na njene navedbe so se odzvali na SZS, kjer so zapisali, da se udeležujejo vseh dogodkov, na katere so povabljeni, na omenjen sprejem Kranjca v Vodicah pa sami niso prejeli vabila.

»Smučarska zveza Slovenije je ponosna na svoje sodelavce. Vsi prinašajo v našo družino kamenček mozaika neverjetnih energij. Tudi Špela je bila izjemna sodelavka in na njeni nadaljnji poti ji želimo vse dobro,« so glede njenih navedb zapisali pri slovenski zvezi.

Pretnarjeva je ob tem v pogovoru za STA ocenila, da bi bil v smučanju zagotovo spet dobrodošel kakšen novodoben Tone Vogrinec, o katerem ima visoko mnenje. Nekdanjega alfo in omego slovenskega smučanja je označila za svojega idola.

»On ima srce, on je dihal z nami. Bil je ne samo naš vodja, ampak tudi učitelj in starš. Hvaležna sem, da je bil v naših časih z nami, v današnjih časih nihče ne diha s tekmovalci, kot je on,« je dejala.

»Z nami se je veselil, z nami je jokal, bil z nami v dobrem in slabem, kar meni danes ogromno pomeni. Tega v današnjem smučanju ni, vse je čisti profesionalizem,« je Pretnarjeva polna hvale na račun dolgo časa prvega moža slovenskega smučanja.

Na kritike na račun Vogrinca se ne ozira. Ne na tiste, ki na spletnih omrežjih trdijo, da jim je uničil kariere, ne na tiste, ki trdijo, da se je na račun smučanja in tekmovalcev okoristil: »Tudi če se je, mi ni mar. Nam ni nikoli ničesar manjkalo, vse smo vedno dobili, kot smo se dogovorili.«

Dodala je tudi, da je vedno vsakemu ponudil drugo možnost. »Tudi jaz v mlajših kategorijah nisem bila med najboljšimi, a me ni odpisal. Še enkrat pravim, da je moj idol, to pa tudi zato, ker sem se od njega naučila marsikatero lumparijo in tudi zaradi tega dobro funkcioniram v življenju,« je še povedala.