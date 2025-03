Žan Kranjec na repu in povsem zunaj forme

V Hafjellu na Norveškem so tekmovali na predzadnjem veleslalomu sezone svetovnega pokala, gledalci pa so videli popoln uspeh švicarskih smučarjev. Najhitrejši je bil namreč Loic Meillard, za njim sta se zvrstila Marco Odermatt (0,14) in Thomas Tumler (0,23).

Edini slovenski tekmovalec Žan Kranjec (4,12) je bil slab, pristal je na 27. mestu, pri čemer je bil v ozadju v obeh vožnjah. Kranjec je bil namreč že na prvi progi daleč najpočasnejši med vsemi iz prve jakostne skupine, podobno je bilo na drugi progi. Hafjell bo v nedeljo prizorišče slaloma, to pa je tudi zadnja postaja svetovnega pokala pred finalom v Sun Valleyju.