Žan Kranjec: Ni vse zgolj v kolajnah

Francoz Mathieu Faivre je osvojil že drugo zlato kolajno v Cortini.

Štefan Hadalin se je izkazal z naboljšim dosežkom na drugi progi.

Na SP bo jutri ženski slalom (10.00/13.30) in v nedeljo moški (10.00/13.30).

Mathieu Faivre si je po veleslalomskem zmagoslavju privoščil nekaj požirkov šampionske penine. FOTO: Denis Balibouse/Reuters



Ni vedel, kam lahko poseže

96

stotink sekunde je ločilo Žana Kranjca od bronastega Avstrijca Marca Schwarza.

V slovenskem taboru so si na 46. svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju veliko obetali od moškega veleslaloma v Cortini d'Ampezzo, pri čemer so veliko stavili zlasti na, ki je že večkrat dokazal, da se je sposoben enakovredno kosati z največjimi asi. Tisti najbolj optimistični so se spogledovali celo s kolajno, tudi sam je globoko v sebi verjel, da bi lahko ob vrhunski predstavi posegel po njej.Toda 28-letnemu asu iz Bukovice pri Vodicah se nastop na prvi ledeni progi, na kateri so imeli mnogi tekmovalci bolj ali manj večje preglavice, ni posrečil po željah. »Poglejte, kako nemirne so Žanove smuči. S takšnim smučanjem, ki kaže na to, kako zahtevna je snežno-ledena podlaga, izgublja iz zavoja v zavoj,« je takoj opozoril nekdanji avstrijski zvezdnik, zadnja leta strokovni komentator na televiziji ORF.In res; Kranjec je iz metra v meter povečeval zaostanek in v cilju le odkimaval z glavo, ko je na semaforju rezultatov videl, da kot drugi za vodilnim Francozom, ki mu je uspela izjemna predstava, zaostaja že za 1,82 sekunde. Do konca prvega »polčasa« so našega reprezentanta prehiteli še Italijan(+ 0,40), Nemec(+ 0,56), Francoz(+ 0,58), Švicar(+ 1,25) in avstrijski specialist za slalom(+ 1,56).se uvodni nastop nikakor ni posrečil po načrtih in željah; zaradi velikanske napake, zaradi katere se je že skorajda ustavil, je njegov zaostanek po prvem »polčasu« na 29. mestu znašal že več kot pet sekund (+ 5,06). Tako mu v finalu ni preostalo drugega kot popolni napad, s katerim je pokazal, kaj vse kljub bolečinam (»Nisem bil stoodstoten, še dan prej sem na treningu čutil bolečine.«) tiči v njem. Z najboljšim dosežkom druge proge, na kateri je dobro izkoristil boljšo štartno številko, je v cilju kot za stavo pridobival mesta in se na koncu ustavil na šestnajstem (+ 4,31).Podobno odločno se je iz štartne hišice v drugo pognal tudi Kranjec in z vnovič nemirnimi smučmi tudi med finalisti zabeležil sedmi čas, s katerim je napredoval na šesto mesto (+ 1,83). »Pred tekmo resnično nisem vedel, kam lahko posežem. Na določenih treningih sem imel velike težave, na določenih pa sem smučal že precej solidno,« je Žan, ki je bil na prejšnjem svetovnem prvenstvu v Åreju 2019 peti, leto pred tem pa na olimpijskih igrah v Pjongčangu četrti veleslalomist, razkril, da ni vedel, kaj lahko pričakuje od Cortine.»S šestim mestom sem lahko zadovoljen, to je še vedno vrhunska uvrstitev. Ni sicer kolajna, vendar ni vse le v odličjih,« je poudaril Kranjec in nato z zanimanjem spremljal boj za žlahtne kovine, ki se je razpletel povsem drugače, kot so mnogi pričakovali in napovedovali. Številni so namreč zlato lovoriko že vnaprej obešali okrog vratu favoriziranega Pinturaulta, ki pa je v finalu že kmalu zdrsnil s proge in odstopil. Naslova svetovnega prvaka so se kljub temu veselili Francozi; pred srebrnim de Aliprandinijem (+ 0,63), ki se je prvič med elito povzpel na oder za najboljše, in bronastim Schwarzem (+ 0,87) je zmagal Faivre.»Še vedno težko verjamem, kaj se je zgodilo. Ker je bil na vrhu še Alex(is), ki je dobil zadnje tri veleslalome, niti za hip nisem pomislil na to, da bi lahko osvojil zlato. Zaradi njegovega odstopa nato v tem uspehu nisem mogel uživati, kot bi sicer, a sem ponosen nase in na svoje smučanje,« je dejal 29-letni Faivre, ki je naslovu paralelnega prvaka dodal še naslov najboljšega v veleslalomu in postal prvi francoski šampion v tej osnovni smučarski disciplini po legendarnem(Grenoble 1968).