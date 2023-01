Odermatt v prvi vožnji več kot dve sekundi pred Kranjcem

Med favoriti za najvišja mesta na sobotnem veleslalomu je tudi slovenski as Žan Kranjec. Vodičan je pred tremi leti na progi Cheunisbärgli prišel do enega svojih največjih dosežkov v karieri. Kranjec je štartal kot peti, a se ni najbolje odrezal ter za takrat vodilnim Norvežanom Henrikom Kristoffersnom zaostal za 1,71 sekunde, takoj za Kranjcem je nato nastopil domači favorit in najboljši smučar aktualne sezone Marco Odermatt, ki je prevzel vodstvo z 32 stotinkami naskoka pred Kristoffersnom, pred 8. Kranjcem pa si je nabral kar 2,03 sekunde zaloge pred finalno vožnjo.

S štartno številko 3 je sicer odstopil Norvežan Lucas Braathen, zmagovalec prvega od dveh veleslalomov v Alti Badii, brez uvrstitve pa je ostal tudi domačin Justin Murisier s št. 8 na prsih. Leta 2020 je Kranjec v Adelbodnu sicer vpisal svojo drugo zmago v svetovnem pokalu. Postal je prvi Slovenec z veleslalomsko zmago na tej zahtevni preizkušnji v Bernskem višavju.

»Cilje imam visoke, skušal bom smučati tako, kot znam, ker vem, da lahko dobro smučam, in potem upam, da mi to prinese vrhunski rezultat,« je pred odhodom v Švico dejal Kranjec. Na štirih veleslalomih v tej sezoni se je trikrat zavihtel na stopničke, po drugem mestu na uvodu v Söldnu je bil še dvakrat tretji (Val d'Isere, Alta Badia). Najslabši je bil peti na prvem od dveh veleslalomov v Alti Badii, na katerem je slavil Braathen.

Najboljši slovenski veleslalomist v seštevku discipline trenutno zaseda tretje mesto. Kranjec je od oktobra zbral že 245 točk, pred njim sta le Odermatt (360) in Kristoffersen (265). Prvi favorit je Odermatt, ki vodi v skupnem in veleslalomskem seštevku. Lanski zmagovalec Adelbodna je zmagal na treh od štirih moških veleslalomskih tekmah svetovnega pokala v tej sezoni. Slavil je še na dveh superveleslalomih. Na desetih od 12 tekem v tej sezoni, na katerih je nastopil, je bil na stopničkah.

Na štartu prve vožnje sta bila dva Slovenca. Štefan Hadalin se je v dolino pognal s številko 44 in bil s 4,70 sekunde zaostanka prepočasen za finale. Druga vožnja je na sporedu ob 13.30, razplet lahko spremljate spodaj.

Petkov pogled na progo Cheunisbärgli v Adelbodnu. Številna druga švicarska smučišča zaradi pomanjkanja snega ne obratujejo. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP