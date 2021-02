Žanu Kranjcu žreb namenil petico

V Cortini d'Ampezzo so opravili žreb štartnih številk za jutrišnji moški veleslalom (10.00 in 13.00) na 46. svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju. Slovenijo bosta zastopala Žan Kranjec in Štefan Hadalin. Kranjec se bo iz štartne hišice pognal kot peti, Hadalin pa bo nosil številko 28.



Kranjec je na prejšnjem svetovnem prvenstvu pred dvema letoma v Åreju veleslalom končal na petem mestu, na olimpijskih igrah v Pjongčangu 2018 pa je bil četrti. V tej sezoni je bil enkrat na stopničkah, in sicer z drugim mestom na drugem veleslalomu v Santa Caterini. Leto 2021 se ni začelo po njegovih željah. Zaradi težav s hrbtom je izpustil oba veleslaloma v Adelbodnu, kjer je lani kot prvi Slovenec zmagal na sloviti progi Chuenisbärgli.



V Cortini se bo tako po 61 dneh spet podal na štartu veleslaloma, ki bo na progi Labirinti. »Verjamem, da sem na visoki ravni in da lahko dobro tekmujem. Vedno grem na tekmo s pozitivnimi mislimi in verjamem, da se lahko kosam z najboljšimi,« je izjavil Kranjec. V Cortino je doslej nastopil na paralelnem veleslalomu, ki ga je končal na desetem mestu.



Pred dvema letoma se je z naslovom svetovnega prvaka v veleslalomu ovenčal Norvežan Henrik Kristoffersen, ki je zmagal pred Avstrijcem Marcelom Hirscherjem, ta je že končal kariero, in Alexisom Pinturaultom. Francoski as je pred Cortino nanizal tri zmage na veleslalomih za svetovni pokal, najboljši je bil v Alta Badii in na obeh veleslalomih v Adelbodnu. V Cortini je osvojil že dve kolajni, bronasto v superveleslalomu in srebrno v alpski kombinaciji.



Največ veleslalomskih odličij na tem tekmovanju imajo Šved Ingemar Stenmark, Američan Ted Ligety, Hirscher in Avstrijec Karl Schranz po štiri. Ligety pa je edini med moškimi, ki je na svetovnih prvenstvih trikrat zmagal na veleslalomih. Gospod veleslalom je svetovni prvak v letih 2011, 2013 in 2015. Ligety je želel nastopiti tudi v Cortini, a je zadnji nastop v karieri odpovedal zaradi bolečin v spodnjem delu hrbta.

