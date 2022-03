Že na uverturi 236 metrov

V dolini pod Poncami je bil danes na sporedu preizkus letalnice pred finalom 43. sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih. Član lokalnega kluba Rateče Planica 24-letni domačin Rok Tarman se je četrto leto zaporedoma kot prvi predskakalec spustil po letalnici bratov Gorišek ter pristal pri 215 metrih.

Dela na letalnici so pri koncu. FOTO: Matej Družnik

Tarman je bil prvi iz skupine predskakalcev, ki so se spustili po letalnici. Daljši je bil Marcel Stržinar, ki je že lani odlično letel. Stržinar je pristal pri 229,5 metra. Najdaljši pa je bil Mark Hafnar, ki je poletel vse do 236 metrov.

Preizkus je bil zaradi padca Timoteja Jegliča za nekaj časa prekinjen. Skakalec je grdo padel, nekaj časa so ga v izteku oskrbovali in so ga iz ciljne arene odnesli na nosilih. Po informacijah RTV Slovenija je skakalec dobil udarec v križ, utrpel je tudi nekaj odrgnin, zato so ga odpeljali na zdravljenje v bolnišnico na Jesenicah.

Rok Tarman je poletel 215 metrov. FOTO: Matej Družnik

V četrtek bodo na sporedu kvalifikacije. Lani na svetovnem prvenstvu zaradi covida-19 ni bilo gledalcev, letos bo pod Poncami spet pravi slovenski športni praznik.