Zelena luč za jubilejni pokal Vitranc

Dvomov ni in jih pravzaprav v tej zimi glede kranjskogorske tekme niti ni bilo: čez dober teden, 13. in 14. marca, bo jubilejni 60. pokal Vitranc. Na znameniti podkorenski strmini so v tej zimi tekmovale že lisičke, potem ko jih je pomanjkanje snega pregnalo iz pohorskega brloga na Gorenjsko, zdaj pa bo tu še tradicionalna moška tekma.



Dober teden pred začetkom je bil čas za nadzor prizorišča iz vrha Mednarodne smučarske zveze, ni bilo nikakršnih pripomb, prizorišče, na katerem so v zadnjih dveh počitniških tednih uživali tudi izurjeni rekreativci, je nared. Jasno, v duhu novih razmer pa prav ta jubilejna tekma ne bo ponudila tistega praznika, kot bi ga sicer vedno imeli marca v Zgornjesavski dolini, ko Vitrancu nato sledi še planiški finale skakalne sezone. In prav pred enim letom se je začelo zapletati z zloveščim virusom, tako da je ta najprej botroval odpovedi spektakla v alpskem smučanju, nato pa še v smučarskih skokih.



Gledalcev tako na prizorišču ne bo, tako kot vsa letošnja zimska svetovna prvenstva bodo tudi Vitranc ljubitelji športa spremljali na daljavo, lahko pa bodo tudi sodelovali v posebni dobrodelni akciji, saj so se prireditelji povezali z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, v akciji Botrstvo v športu pa bi radi pomagali nadarjenim športnikom iz socialno ogroženih okolij ter jim omogočili boljše razmere za trening in tekme.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: