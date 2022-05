Revolucija na začetku sezone: orli bodo pristajali na blazinah

Na ponedeljkovi virtualni seji odbora za smučarske skoke Mednarodne smučarske zveze (Fis) so prižgali zeleno luč, da bodo skakalci zimsko sezono 2022/23, katere vrhunec bo nordijsko svetovno prvenstvo v Planici, že 5. in 6. novembra v Wisli lahko začeli na plastiki. Formalno morajo to potrditi še na kongresu Fisa, ki bo 25. in 26. maja v Milanu.

Uvodni tekmi sezone naj bi bili tako že 5. in 6. novembra na skakalnici Adama Malysza in ne šele konec meseca, kot je bilo to v navadi. Organizatorji poljskih tekem so sporočili, da bodo morali skakalci po ledeni smučini nato pristajati na plastičnih blazinah, kar se bo zgodilo prvič v svetovnem pokalu. Kombinacija ledene steze in plastičnega pristanka ponuja možnost, da se sezona svetovnega pokala začne zelo zgodaj brez potrebe po izdelavi umetnega snega. To po mnenju Fisa pomeni velik korak, ko gre za trajnost. Organizator ne prihrani le veliko denarja, ampak tudi veliko energije.

Poleg tega so blazine na pristajališču pomemben korak za varnost, saj je priprava hriba z umetnim snegom izjemno zahtevna, pristajališče pa je bilo pogosto grbinasto, kar je v preteklosti povečalo nevarnost padcev.

Prilagoditve nogometnemu mundialu

»Morali smo narediti prilagoditve koledarja zaradi nogometnega svetovnega prvenstva, ki se bo začelo novembra. Zato bomo sezono začeli zelo zgodaj in imamo nato kratek odmor po uvodu v Wisli in tekmovanjih v Ruki,« je odločitev pospremil direktor skakalnih tekmovanj pri Fisu, Sandro Pertile. Komisija je sprejela tudi sklep o izvedbi popravkov in sprememb tekmovalne opreme skakalcev. Pravila za konico in radij smuči so na novo definirana. Sprejeli so tudi odločitev o uvedbi novega postopka merjenja za dosedanje redne telesne meritve športnikov. V prihodnje bodo te opravljali z laserjem, s katerim bodo določali višino telesa v ležečem položaju, dolžino koraka pa v sedečem položaju. Telesna teža pa določa dolžino razkoraka v skakalnem dresu.

Na seji so tudi potrdili koledarja poletne velike nagrade in svetovnega pokala za sezono 2022/23. V primerjavi z aprilsko različico urnikov sta v poletnem ciklu dve spremembi. Tekmovanja v Kazahstanu, predvidena za september, so odpadla, v nedeljo, 18. septembra, bo Rasnov gostil premierno tekmovanje.

Potrdili so tudi tekmovanja svetovnega pokala v Iron Mountainu, tako da se po 19-letnem premoru skoki na najvišji ravni vračajo v ZDA; tekme bodo od 11. do 12. februarja 2023. Komisija se je tudi odločila, da v prihodnjih sezonah poveča denarne nagrade na tekmovanjih svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske in moške.