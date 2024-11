Zelo žalostna sem, da je v deskanju tako, kot je

V nadaljevanju preberite:

Slovenski deskarji so kot junaki iz romana Alexandra Dumasa. Namreč trije mušketirji (Žan Košir, Tim Mastnak, Rok Marguč) in mušketirka Gloria Kotnik. Vsi se bojujejo za snežnega kralja, Smučarska zveza Slovenije in drugi zimski športi pa so s svojo medijsko prisotnostjo in denarno podporo kot »spletkarski« kardinal Richelieu. A Celjanka Gloria Kotnik se ne ozira na to, pridno vadi, tekmuje in bo tudi v novi sezoni napadala zmagovalne stopničke. Kje je bila na dopustu, kaj meni pred novim tekmovalnim obdobjem, kako vidi prihodnost slovenskega alpskega deskanja, kako se zdaj spominja žlahtnih olimpijskih iger leta 2022 ... preberite v članku.