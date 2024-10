Novost smučarske zveze – z eno vstopnico za ugodno ceno na pet tekem za SP

Na posebni prireditvi Smučarske zveze Slovenije (SZS) so danes predstavili novost – enotno vstopnico za ogled petih tekmovanj za svetovni pokal na sončni strani Alp v sezoni 2024/25.

Za ugodno ceno 39,90 evra si bo mogoče od blizu ogledati tako žensko (4. in 5. januarja) kot moško preizkušnjo (1. in 2. marca) v alpskem smučanju v Kranjski Gori, tekmo najboljših smučarskih skakalk na Ljubnem (15. in 16. februarja), prireditev najvišje ravni v biatlonu na Pokljuki (med 13. in 16. marcem) in spektakel v smučarskih poletih v Planici (med 27. in 30. marcem). Sloski vstopnica, ki ni prenosljiva, omogoča enkratni vstop za eno osebo, za dan po izbiri, na območju stojišča.

»Smučarska zveza Slovenije se s ponosom podaja v novo obdobje zimskih športov, pri katerih se osredotočamo na še več sodelovanja in nadaljnji razvoj teh disciplin v Sloveniji. 'Ena vstopnica – pet svetovnih dogodkov' odraža našo zavezanost k povezovanju največjih zimskih tekmovanj pod eno streho, s čimer si želimo omogočiti širši dostop navijačem in še tesnejše sodelovanje prireditvenih odborov. Verjamemo, da je moč zimskih športov v povezovanju in soustvarjanju vrhunskih dogodkov, ki navdihujejo mlade in podpirajo razvoj vseh športnikov. V prihodnjih desetih letih bo ta vizija vodila naše delovanje, saj želimo, da bi Slovenija ostala v središču svetovnih zimskih športov in najtrofejnejša športna zveza v Sloveniji, hkrati pa spodbujamo rast smučarskih športov na vseh ravneh – od tekmovalnih vrhuncev do promocije smučanja med vsemi rodovi,« je novost predstavil Uroš Zupan, direktor SZS, in opravičil odsotnost obolelega Enza Smrekarja, predsednika naše krovne smučarske organizacije.