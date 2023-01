Zlati orel Granerudu, Lanišku tretje mesto v skupni razvrstitvi

Dolgih 15 let, odkar je zablestel Anders Jacobsen, so čakali norveški smučarski skakalci na skupno zmago na na novoletni skakalni turneji in na 71. izvedbi tekmovanja so jo dočakali. Halvor Egner Granerud je osvojil prvo mesto tudi na letošnji zadnji tekmi v Bischofshofnu, drugi je bil še enkrat Anže Lanišek. Slovenec je tako zaokrožil imeniten uspeh, saj je osvojil tretje mesto na turneji štirih skakalnic.

Tretji danes in skupno drugi na turneji je bil Poljak Dawid Kubacki (303,7 točke). Vodilna trojica je povsem prevladovala na letošnji izvedbi nemško-avstrijskega tekmovanja, ki je tradicionalno prvi vrhunec sezone.

Junaki letošnje turneje, z leve Anže Lanišek, Halvor Egner Granerud in Dawid Kubacki. FOTO: Christof Stache/AFP

»Hvala vsem, ki mi pomagajo na moji poti. Če bi bilo tako vsak dan, bi bilo super. Lepo je, da sem turnejo končal na zmagovalnem odru, čeprav sem imel na prvi tekmi malo slabši rezultat,« je za TV Slovenija po nastopu dejal Lanišek, ki je postal šele četrti Slovenec s skupno uvrstitvijo na stopničke na novoletni turneji. Pred njim je to uspelo zmagovalcema Primožu Peterki (1997) in Petru Prevcu (2016) ter Petru Žonti, ki je bil prav tako tretji leta 2004.

Na današnji tekmi je dobro nastopil tudi Peter Prevc (288,6), ki je bil sedmi, Timi Zajc (285,3) je bil deveti, Žiga Jelar (277,7) je končal na 15., Lovro Kos (262,9) pa na 22. mestu.

Sezona svetovnega pokala se bo prihodnji konec tedna nadaljevala z ekipno tekmo v poljskih Zakopanah.