Zmaga na Norveško, Fak spet najboljši med Slovenci

Med preostalimi našimi daleč najvišje Miha Dovžan

Pokljuški organizatorji so se dobro pripravili tudi za današnjo tekmo. FOTO: Matej Družnik

Norvežanje zmagovalec individualne preizkušnje biatlonskega svetovnega prvenstva na Pokljuki. Z brezhibnim strelskim dosežkom je prehitel drugega Nemca(+ 16,9/0) in tretjega rojaka(+ 40,9/1). Najboljši Slovenec je bil(+ 3:49,8/3) na 21. mestu.Laegreid, svetovni prvak je postal drugič po zlatu v mešani štafeti, in Peiffer sta med tistimi boljšimi biatlonci s starta krenila dokaj pozno, a z brezhibnima strelskima nastopoma zasluženo zasedla prvi dve mesti. Najhitrejša v teku sta bila sicer na koncu četrti Francozin peti, ki pa sta zgrešila po dvakrat.Najboljšemu domačemu predstavniku Faku je tokrat po treh strelskih nastopih kazalo zelo dobro, bil je celo v boju za najboljšo peterico, a je nato stoje zgrešil dvakrat in sanj o visoki uvrstitvi je bilo konec. Skupaj je zgrešil trikrat in osvojil točke z 21. mestom.(+ 3:50,5/2), na prvih dveh posamičnih tekmah najboljši Slovenec, je tokrat zgrešil po enkrat na obeh streljanjih stoje, zasedel 23. mesto in bo zaradi dobrih uvrstitev na SP nastopil tudi zadnji dan prvenstva na preizkušnji s skupinskim štartom.(+ 5,05,3/2) je bil nekoliko počasnejši v smučini in pristal na 42. mestu. Mladi(+ 5:30,0/2) je dvakrat zgrešil ob prvem streljanju, nato pa je zadel vse preostale strele in končal kot 48. V četrtek bo na Pokljuki mešana štafeta parov, začela se bo ob 15.15.