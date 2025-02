Zmaga spet Italijanki, Neja in Ana brez podviga

Italijanka Federica Brignone je zmagovalka veleslalomske tekme svetovnega pokala alpskih smučark v Sestrieru. Drugo mesto je osvojila Švicarka Lara Gut Behrami, tretja je bila vodilna po prvi vožnji, Novozelandka Alice Robinson. Najboljša Slovenka je bila Neja Dvornik na 20. mestu.

Brignonejeva je tako ponovila petkov uspeh na istem prizorišču, z že sedmo zmago v sezoni pa je še okrepila naskok v seštevku sezone. Do zmage je prišla z odličnim drugim nastopom, ko je s 4. mesta napredovala povsem na vrh. Novozelandska smučarka, ki je imela sicer le 12 stotnik naskoka po polovici, je po napaki v zgodnjem delu izgubljala in iztržila tretje mesto, na koncu je zaostala 79 stotink. Le dve stotniki je bila hitrejša Švicarka – ostala je na 2. mestu, ki ga je imela že po polovici tekme.

Najbolj pa je napredovala še ena Italijanka Sofia Goggia, šele 17. na prvi progi, ki je z drugim časom drugega nastopa prišla tik pod zmagovalne stopničke.

V slovenskem taboru niso bili blizu vrha. Potem ko se je zaradi zdravstvenih težav nastopu odpovedala Andreja Slokar, sta štartali le Dvornikova in Ana Bucik Jogan. Prva je bila 20. že po prvem polčasu in je na koncu to uvrstitev obdržala, zaostala je 3,39 sekunde, Bucik Jogan pa je s 25. mesta po prvem delu napredovala za eno na 24. (+ 3,91).