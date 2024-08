Zmagoslavje Eme Klinec v Courchevelu, fantje daleč od vrha

Smučarske skakalke so opravile s prvo letošnjo tekmo za veliko nagrado pod okriljem FIS, v katero je najbolje odrinila Ema Klinec. Slovenska rekorderka je namreč zmagala s skokoma, dolgima 117,5 in 124,5 metra.

Na odru za najboljše sta ji družbo delala drugouvrščena japonska zvezdnica Sara Takanaši (114,5 m in 129,5 m) in tretjeuvrščena Avstrijka Jacqueline Seifriedsberger (124,5 m in 124,5 m). Skupna zmagovalka svetovnega pokala v minuli zimi Nika Prevc (128,5 m in 104,5 m), ki je bila po uvodni seriji še druga za Klinčevo, je v spremenljivih razmerah v finalu zdrsnila na šesto mesto.

V finale sta se od naših prebili tudi Katra Komar (108,5 m in 93 m) in Taja Bodlaj (99,4 m in 97 m), ki sta zasedli 20. oziroma 26. mesto, brez točk pa je ostala Ajda Košnjek (102 m), ki je preizkušnjo končala na 32. mestu. Od uvrstitve v finale jo je ločilo 3,7 točke.

Jutri bo na sporedu še ena tekma, ki se bo tako kot današnja začela ob 16. uri.

V finalu le Žiga Jelar in Žak Mogel

V slovenskem moškem taboru niso imeli toliko razlogov za veselje. Najboljši od naših je bil Žiga Jelar (112 m in 124 m), ki je bil 23., dve mesti pred Žakom Moglom (118,5 m in 130,5 m). Mark Hafnar (96 m) je pristal na 43., Maksim Bartolj (108 m) na 47. mestu, Jan Bombek pa je obtičal že v kvalifikacijah.

Zmago je slavil avstrijski šampion Stefan Kraft (126,5 m in 128 m), drugi je bil presenetljivo Francoz Valentin Foubert (127,5 m in 126 m), tretji pa Italijan Alex Insam (119,5 m in 120,5 m). Jutrišnja preizkušnja se bo začela ob 18.15.