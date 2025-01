Zmagovalni oder dal nov zagon za naprej

Slovenski biatlonci so zelo zadovoljni z uvodom v sezono 2024/25. Vrhunec so stopničke Anamarije Lampič na šprintu 20. decembra v Annecy-Le Grand Bornandu, na uvodnih treh postajah pa so temu dodali šest uvrstitev med deseterico, tudi četrti mesti moške in ženske štafete v avstrijskem Hochfilznu. V leto 2025 se z doseženim podajajo optimistični.

Januarja tekmovalce čaka biatlonska klasika Oberhof - Ruhpolding - Anterselva, kjer se na vsaki tekmi zbere več kot 20.000 gledalcev. Najbolj pomembna pa bo letos tekma v Anterselvi, saj gre za olimpijsko generalko. Na progah na Južnem Tirolskem se bodo čez leto dni namreč delile olimpijske kolajne.

Slovenija ima v tem trenutku dva izstopajoča tekmovalca. Sedemintridesetletni Jakov Fak ima za seboj izjemno serijo s sedmimi uvrstitvami med najboljših 16. in je v skupnem seštevku 13. Anamarija Lampič je ob tretjem mestu v Franciji nanizala še dve uvrstitvi med najboljših 15., osma je bila na šprintu v Hochfilznu, kar jo uvršča na 24. mesto med dekleti.

Do točk so prišli še Lena Repinc, ki je v Kontiolahtiju z 18. mestom dosegla izid kariere, pa Miha Dovžan, Lovro Planko in Toni Vidmar.

Stopničke morda v štafeti

Glavni trener Janez Marič, ki bo prihodnje leto dočakal abrahama, poudarja, da so cilji še zdaleč niso doseženi. Razlogov za optimizem je veliko: »Prva triada je bila zelo dobra, a imamo rezerve. Polona Klemenčič je zaradi bolezni manjkala na Finskem, nato pripomogla k četrtemu mestu štafete v Avstrijki, pa spet zbolela v Franciji in upam, da je to mimo. Jakov ima lepo serijo, seveda pa ni popolnoma zadovoljen, saj je ob dobri strelski statistiki vedno še kakšen strel preveč za sam vrhunski dosežek. Tudi vsi ostali imajo prostor za napredovanje, če se na tekmi zadeve poklopijo. Predvsem od Lovra Planka in Tonija Vidmarja sem pričakoval več, a je sezona še dolga in priložnosti za potrjevanje veliko.«

Jakov Fak cilja na še boljše strelske nastope. FOTO: Leon Vidic

»Doseženo lahko ponovimo in upam, da bodo sledile nove stopničke. Morda celo v štafeti, saj v Avstriji nismo bili daleč stran in komaj čakam naslednjo štafeto. Tam dajo tekmovalci od sebe še nekaj več, vse skupaj pa je pomembno za samozavest. Moška ekipa je bila vrhunska, najlepše presenečenje pa so bila dekleta, ki so nastopile brez kazenskega kroga. Klara Vindišar, ki je prvo sezono v reprezentanci A, je odlično oddelala drugo predajo, na strelišču je bila izjemna. To sta potem nadgradili Anamarija Lampič in Polona Klemenčič,« za nadaljevanje še napoveduje trener slovenske reprezentance.

»Če prenesem znanje s treninga na tekmo, bo vse še boljše in lažje. S prvo triado sem zadovoljna. Najbolj pa si želim, da ostanem zdrava, ne le jaz, tudi vsi drugi, saj je potem dosegljivo vse. Prvi štirje tedni tekem so decembra prišli za menoj, imela sem težave z grlom in nosom. Zato sem zdaj slab teden počivala, namesto, da bi na treningu obnovila bazo. Upam, da sem se vsaj spočila,«« pred odhodom v Nemčijo pravi Lampičeva, zadovoljna, da je praznike preživela s spremenjenimi načrti, a tudi v krogu domačih, kar ji daje dodatno energijo. Tudi trening med rekreativci na dodobra popolnjenih pokljuških progah je bil otežen.

V nadaljevanju sezone bo po psihološki plati po prvih biatlonskih stopničkah v karieri lažje. »Zmagovalni oder ti da nek nov zagon za naprej in potrditev za vse trdo delo in vse prelit znoj poleti. Tukaj vidiš, da se da doseči vse,« še pravi 29-letna tekmovalka, ki jo največji izziv čaka februarja, ko bo švicarski Lenzerheide gostil svetovno prvenstvo.