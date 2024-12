Zmaji ne najdejo poti iz krize

Hokejisti Olimpije so na tekmi 29. kola lige ICEHL v Ljubljani izgubili proti Innsbrucku z 2:6 (1:3, 1:1, 0:2). Ljubljančani so vpisali peti zaporedni poraz v razširjenem avstrijskem prvenstvu ter desetega na zadnjih 12 tekmah, medtem ko je Innsbruck končal niz petih zaporednih tekem brez zmage. Ljubljančani so na lestvici še naprej osmi, a je zaostanek za vodilno sedmerico vse večji.

Domači so tekmo takoj začeli s prednostjo hokejista več na ledu, a so štiriminutno kazen bolje zaključili gosti po »shorthanded« golu Patricka Grassa ob koncu druge minute. Gosti so nato za razliko od Ljubljančanov svojo prvo priložnost s hokejistom več izrabili, potem ko je izza gola srečno zadel Mark Rassell. Ta je bil nato ob novi kazni domačih hokejistov natančen še drugič, potem ko je bil povsem osamljen pred vratarjem Luko Kolinom in preusmeril plošček v mrežo.

Olimpija – Innsbruck 2:6 (1:3, 1:1, 0:2) Dvorana Tivoli, 2191 gledalcev, sodniki Ofner, Smetana (glavna), Riecken, Zgonc (stranska). Strelci: 0:1 Grasso (2.), 0:2 Rassell (Grasso, Valentini, 9.), 0:3 Rassell (Valentini, Grasso, 16.), 1:3 Sodja (17.), 1:4 Rassell (Valentini, Bracco, 21.), 2:4 Lavoie (Gregorc, 35.), 2:5 Grasso (Rassell, Lattner, 47.), 2:6 McFadden (Grasso, 51.); kazenske minute: Olimpija 16, Innsbruck 12.

Olimpijine hokejiste je v prvi tretjini v obup spravljal predvsem gostujoči vratar Evan Buitenhuis, ki je nekajkrat sijajno posredoval in v tem delu zbral 14 obramb. Za njegovim hrbtom je končal le strel Jake Sodje v 17. minuti. Po tem zadetku se je začel dobrodelni met plišastih igračk na led dvorane Tivoli. Igrače bodo podarili Društvu za razvoj prostovoljnega dela Novo mesto, ki bo z njimi obogatilo praznike otrokom v stiski.

Tudi po tem dogodku so bili na ledu učinkovitejši gosti, ki so v prvi minuti druge tretjine zadeli za 4:1, »hat-trick« je dosegel Rassell. Domačih tako ni prebudila niti menjava vratarja, Kolina je namreč po koncu prve tretjine zamenjal Lukaš Horak.

Med dobrodelnim metom plišastih živalic, so se na ledu znašli tudi veliki medvedki. FOTO: Blaž Samec

Olimpija je proti vratom sprožila več strelov (na koncu 44:32), v drugem delu 20, eden pa je končal za vratom Buitenhuisa, ko je s hokejistom več na ledu zadel Alexandre Lavoie in vlil nekaj upanja domačim navijačem.

Nalet domačih je v sedmi minuti zadnje tretjine v kali zatrl Grasso z drugim golom na tekmi, nasploh pa je bila naveza Rassell-Grasso nerešljiva uganka za Ljubljančane. Prvi je zbral tri gole in podajo, drugi pa dva gola in tri podaje. Šesti gol Innsbrucka je bil delo Garretta McFaddna, pri čemer je peto točko s podajo prispeval Grasso.

Olimpija, ki ne najde poti iz krize, bo naslednjo tekmo rednega dela lige ICEHL odigrala v sredo v gosteh proti KAC Celovcu.