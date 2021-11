Znana slovenska ekipa za Nižni Tagil in Kuusamo

Strokovno vodstvo slovenske reprezentance v smučarskih skokih je določilo šesterico, ki bo branila naše barve na prvi postaji svetovnega pokala 2021/22 v Nižnem Tagilu. Na tamkajšnji veliki napravi (HS-134) bosta tekmi na sporedu 20. in 21. novembra.

Glavni trener naše skakalne vrste Robert Hrgota bo ob Anžetu Lanišku, Petru Prevcu in Timiju Zajcu, ki so v zadnjem obdobju kazali najboljše skoke, v Rusijo odpeljal še Tilna Bartola, Lovra Kosa in Ceneta Prevca. Reprezentanti bodo do odhoda pilili formo na ledenih smučinah v Kranju in Planici.

Slovenski selektor se nadeja, da bodo lahko dan pred uvodnimi kvalifikacijami (19. novembra) na veliki skakalnici v Nižnem Tagilu opravili prve (do)skoke na snegu v tej sezoni, katere glavni vrhunec bodo februarske olimpijske igre v Pekingu. Iz Rusije bodo nato vsi skupaj odleteli naravnost v Kuusamo, kjer bosta teden dni pozneje naslednji preizkušnji za svetovni pokal.