Miselnost zmagovalcev v športu in pri financah

Finančna pismenost je ena izmed pomembnejših veščin za brezskrbno prihodnost vsakega posameznika. V Sloveniji imamo na tem področju številne izzive, kažejo različne raziskave, zato je Skupina Triglav v sklopu trajnostne pobude Zavarujmo prihodnost za športnike, športne zveze in druge partnerje, s katerimi sodeluje, že drugo leto zapored organizirala dogodek Kariera po karieri: O financah malo drugače.

Na dogodku, ki se ga je udeležilo več kot 150 športnikov in športnic, trenerjev ter predstavnikov zvez, klubov in drugih partnerjev, so med drugim predstavili rešitve iz prakse. Vsaj osnovno poznavanje financ in osebnih financ je danes nuja, še posebej pa je ta veščina pomembna za vrhunske športnike, ki so zaradi kombinacije mladosti, razmeroma visokih dohodkov in časovno omejene kariere izpostavljeni (še) večjim tveganjem kot običajni ljudje.

Slovenci smo pridni varčevalci, varčujemo nad povprečjem EU in evrskih držav, zaplete pa se nam, kaj s privarčevanim denarjem delamo, saj imamo okoli 50 odstotkov sredstev v depozitih, je v predstavitvi med drugim poudaril Vid Pajič iz Triglav Skladov. »Problem pri Slovencih je, da varčujejo v naložbah, ki so neprimerne za njihov cilj varčevanja,« je dejal in na primerih prikazal, kakšna je donosnost različnih produktov, prav tako je predstavil značilnosti nepremičnine kot naložbe. »Najboljši zaveznik pri vlaganju je čas, zato je dobro čim prej začeti. In ne nositi vseh jajc v isti košari, kar pomeni ne vse staviti na eno zgodbo,« je še spomnil Vid Pajič.

»Eden od glavnih ciljev pobude Zavarujmo prihodnost je, da se delavnic za krepitev finančnih veščin po različnih koncih Slovenije udeleži čim več naših partnerjev in njihovih članov. V Triglavu na ta način klubom, društvom, zvezam in ostalim, s katerimi sponzorsko in drugače sodelujemo, poskušamo pomagati (po)iskati odgovore na nekatera pomembna finančna vprašanja in izzive, s katerimi se ukvarjajo in bodo za njih še bolj pomembni po zaključeni karieri oziroma v prihodnosti. Poleg današnjega osrednjega dogodka Kariera po karieri za mlade športnike organiziramo tudi regijske delavnice finančnega opismenjevanja po Sloveniji. Za nami je že delavnica v Novi Gorici, pred nami pa še pred poletjem delavnici v Kranju in Ljubljani,« je povedala Marica Makoter, članica uprave Zavarovalnice Triglav.

Kako vrhunski športniki gradijo poslovno kariero

O tem, kako vrhunski športniki gradijo poslovno kariero, so na podlagi lastnih izkušenj predstavili Petra Majdič, olimpijka in nekdanja vrhunska tekačica na smučeh, danes pa uspešna poslovnica, nekdanja košarkarica Alenka Potočnik Anžič, zdaj direktorica marketinga v družbi Hisense Europe in predsednica Rokometnega kluba Celje, ter Beno Lapajne, nekdanji rokometaš in olimpijec, zdaj pa direktor področja prodaje v Triglav Skladih. Petra Majdič je športnikom položila na srce, da nobena hitra odločitev ni smiselna, treba si je vzeti čas in premisliti, kako naprej po koncu kariere. Po njenem je šport neformalna oblika izobraževanja, zaradi športa je tudi premagala strah pred vsem, tudi pred tujino, kako navezovati stike s sponzorji, kako oblikovati ekipo in kako v njej delovati in podobno. »Prehod v mojo drugo kariero mi je bil zaradi športa lažji – tek na smučeh namreč pooseblja vztrajnost in skromnost, tako v finančnih sredstvih kot v tem, da si v enem delu tekme sam,« je še dejala Petra Majdič in dodala, da vedno pazi na svoje ime, kar pomeni, da se nikoli ne poda v tvegane poslovne poteze. »Čuvajte svoje ime, ki si ga ustvarite – ne smete si ga umazati,« je še opozorila športnike.

Tudi Alenki Potočnik Anžič se zdi pomembno znanje, ki ga dobiš v času športne kariere. »Če se boste na enak način, kot se lotevate športa, lotili česarkoli drugega, vam bo uspelo, naj bo to posel, trenerska kariera ... Odgovornost, motivacija, ambicioznost, pripravljenost na poraze – z vsem tem se spoprijemaš tudi v poslu in to so vrednote, ki jih danes v poslu cenijo tudi zaposlovalci,« je še dodala.

Beno Lapajne je poudaril, da se včasih lahko več naučiš iz poraza kot iz zmage. »Zmeraj pride nov dan – tako je tudi v poslu, so dobri in slabi časi, ne smemo se uspavati. Ker sem razen v Sloveniji igral tudi v Španiji in Franciji, sem imel različne načine vodenja, iz česar sem se naučil, da ni napačnih mnenj in ni nemogočih stvari. V življenju si zmeraj postavljam nemogoče cilje, ki so taki samo do takrat, dokler jih ne izpolniš. Tudi pri otrocih poudarjam, da nikoli ne smejo izgubiti upanja in želje. Delamo in želimo biti prvi, pa četudi nam kdaj ne gre. Šport je res slika samega življenja, zato se ne smeš nikoli predati. To, kar imaš danes, so posledice tega, kar si delal včeraj.«

Nikoli ne smeš odnehati

Na pogovoru Ko se ti zgodi življenje sta kolesar in paraolimpijec Anej Doplihar (na desni) ter deskar na snegu in olimpijec Žan Košir z različnih zornih kotov osvetlila svoji izkušnji s poškodbami in posledicami, s katerimi sta se zaradi njih soočila. FOTO: Leon Vidic/Delo

Na pogovoru Ko se ti zgodi življenje sta kolesar in paraolimpijecter deskar na snegu in olimpijecz različnih zornih kotov osvetlila svoji izkušnji s poškodbami in posledicami, s katerimi sta se zaradi njih soočila. Doplihar je predstavil, kako je doživel nesrečo v motokrosu in kako je zatem ostal pozitivno razmišljujoč. »Poskušam biti enaka oseba kot pred poškodbo. V nesreči nisem bil sam, z mano so bili družina in prijatelji. Imel sem vizijo, da se čim bolj potrudim in da iz zgodbe poskušam izvleči čim več dobrega. Po končani rehabilitaciji sem poskusil nov šport, in to kolo, kjer sem tudi že dosegel dobre rezultate.« Življenjska lekcija pa je, pravi Anej Doplihar, da ne smeš nikoli odnehati, naj se zgodi karkoli, zato uživa življenje naprej.

Žan Košir je pojasnil, da je na začetku športne poti najprej igral namizni tenis, zatem je šel v atletiko, na koncu pa pristal pri deskanju na snegu. »V 26 tekmovalnih letih sem pet let izpustil zaradi poškodb – najdaljše obdobje netekmovanja je bilo med letoma 2015 in 2017, in takrat se zaveš pomembnosti svoje prihodnosti,« je dejal Košir in dodal, da se ta krhkost odraža v preudarnosti na splošno v življenju, na tekmovanjih pa ne. »Tam nič ne sme vplivati na nastop, takrat stopim iz svoje cone udobja in se fokusiram samo na svoj nastop. Hočem pokazati, da se da; telo je sicer šibkejše, glava pa je še vedno tista, ki določa, kaj bom počel.«

Miselnost zmagovalcev

Tea Bajc, Matej Lunežnik in Robert Hrgota. FOTO: Leon Vidic/Delo

Kakšna je miselnost zmagovalcev, kako premagati ovire in doseči cilje, pa so predstavili Robert Hrgota, glavni trener slovenskih smučarskih skakalcev, psiholog in direktor podjetja Mentalni trening Matej Lunežnik in Tea Bajc, vzpenjajoča se baletna zvezda in mladi up zavoda Vse bo v redu. »Miselnost zmagovalcev je sestavljena iz določenih korakov, najprej sprostitev, potem vizualizacija – vklopitev vseh senzoričnih čutov, zatem odmik od te aktivnosti, zadnji korak pa samo osredotočanje na to, kar je pred teboj – pred aktivnostjo, na primer skokom, tekmo, sestankom ...« je dejal Lunežnik. In poudaril, da je mentalna pripravljenost v veliki meri odraz vaje in treninga.

Robert Hrgota je poudaril, da je v športu pomembno, da si zadovoljen sam s sabo, nobena pot pa ni lahka, če hočeš vrhunskost. »Pomembno je, koliko si pripravljen iti iz cone udobja – ali treniraš zaradi svojega cilja ali samo toliko, kot je treba. Sploh pri mladih športnikih je pomembno, da so zadovoljni in da imajo jasno vizijo, kaj si želijo doseči, ter da se zavedajo, da se do cilja ne pride čez noč. Pomembna je konstantnost, pa to, da si pozoren na malenkosti, in prilagodljivost na nove dejavnike. To so stvari, ki življenje naredijo zanimivo. Biti miren pri sebi, zadovoljen sam s sabo in imeti vizijo, kaj želiš.«

Tea Bajc pa je opisala svojo pot, saj se je najprej ukvarjala z jazzom in stepom ter atletiko, šele zatem se je vključila v klasični balet. »Ta pot me je pri 11 letih na njihovo povabilo peljala v Milano, kjer sem živela v internatu in nisem vedela, kaj me čaka – soočila sem se z realnostjo. Hitro sem morala odrasti in ni bilo lahko. Pri 12 letih sem imela že operacijo kolka in napovedali so mi, da ne bom več plesala. Vendar sem vesela, da sem vztrajala,« je še dejala danes 26-letna Tea Bajc.

Lena in Tanja Gabršček ter Andreja in Irena Leški. FOTO: Leon Vidic/Delo

Dogodek sta na koncu zaokrožili še judoistka Andreja Leški, dobitnica zlate medalje na olimpijskih igrah v Parizu 2024, in paraolimpijka Lena Gaberšček, ki sta skupaj s svojima mamama odstirali ozadje dinamike odnosa hči–mati in pomen podpore družine v obdobju grajenja kariere.