Nepremagljiva Janja si je kar sama prisodila petico

Kaj je težavnostno plezanje? Atraktivna športna disciplina, v katerem spretni plezalci skušajo priti čim višje v steni, na koncu pa zmaga Janja Garnbret. Dvakratna olimpijska prvakinja je letos nastopila na šestkrat, vselej je zmagala, tudi v soboto na domači tekmi svetovnega pokala v Kopru, kjer je navdušila šest tisoč gledalcev.

Garnbretova je dobila vseh pet tekem svetovnega pokala, na katerih je nastopila, najprej dve na Kitajskem, potem še dve v Innsbrucku in zdaj tudi v Kopru. Pred tem je v Parizu ubranila olimpijsko zlato iz Tokia. Na Obali, kjer so jo spodbujali tudi predsednica države Nataša Pirc Musar ter koprska junaka OI Andreja Leški in Toni Vodišek, je bila njena zadnja tekma v sezoni. Zdaj se bosta za dober mesec skupaj s trenerjem Romanom Krajnikom podala v naravne stene, zatem si bo privoščila daljše počitnice.

Kaj je povedala zlata Korošica po zmagi? Kaj vodja tekmovanja Matej Planko, kaj trener Krajnik. Kakšno je bilo vzdušje?