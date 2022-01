FOTO: Maja Hitij

Delo Petra Žerjaviča je opomnik, kako pomembno je domače dogajanje postaviti v evropski in širši okvir. V letu, ko je zaradi predsedovanja svetu Evropske unije notranjepolitično dogajanje v Sloveniji odmevalo tudi v Bruslju, ga je Delov dopisnik vsakodnevno nadgrajeval z analizami, komentarji in intervjuji z evropskimi politiki. Nič manj pomembno ni njegovo poročanje o odzivih Unije na različne krize. Njegovi zapisi so jasni, umirjeni in vedno postavljeni v politični, ekonomski in družbeni kontekst – v maniri najboljših žurnalističnih peres. Brez njegovega poročanja, v katerem se izražajo bogate dopisniške izkušnje, bi bil Bruselj precej bolj oddaljen, Evropska unija in položaj Slovenije v njej pa veliko bolj nejasna.

FOTO: Matej Družnik/Delo

Leto je zaznamovalo okrevanje po epidemiji covida-19. Za blažitev posledic je država sprejela deset različic zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja okužb, blažitev, obvladovanje in odpravo posledic epidemije oziroma tako imenovane zakone PKP. Nejc Gole je zbiral neuradne informacije, zakone analiziral in jih komentiral s kirurško natančnostjo ter mislijo na bralca – bodisi podjetja bodisi občane, ki so jim bili zakoni namenjeni. Bil je tudi prvi, ki je opozoril na katastrofalni finančni primanjkljaj v Termoelektrarni Šoštanj in napisal raziskovalno zgodbo o prodaji zemljišč stanovanjskega sklada v Ivančni Gorici.

FOTO: Blaž Samec/Delo

Miha Hočevar si priznanje zasluži za izjemno poznavanje slovenskega in svetovnega kolesarstva. V maniri največjih imen slavne Delove šole športnega novinarstva je subtilno spremljal tekmovanja in prvi pri nas uvedel celodnevno in večtedensko poročanje s kolesarskih tekmovanj v živo po spletu. Njegovi prispevki so nepretenciozni in preudarni, temelječi na podatkih, znanju ter širokem krogu informacij in poznanstev, tudi iz tujine. Njegovi daljši zapisi pa spadajo v skupino športne literature, v katerih brez glorificiranja sledi vsemu, kar je kolesarstvo kot športni, družbeni, socialni, sociološki in ekonomski pojav.

FOTO: Leon Vidic/Delo

NAGRADA ZA ŽIVLJENJSKO DELO: Božena Križnik Božena Križnik je svojo novinarsko kariero posvetila Delu. Vedno jo je vodila misel na bralca in njegovo čim širšo obveščenost. Z veseljem je sprejela izziv, ko so ji v mentorstvo zaupali nadobudne mlade novinarje, znanje pa je brez zadržkov delila tudi s kolegi. Tudi zaradi zavezanosti visokim standardom novinarske etike si je v strokovni javnosti na področjih, o katerih je pisala, pridobila spoštovanje in ugled. Veljala je za prvo Delovo pero gradbene in nepremičninske tematike, trgovine ter na področju potrošniških pravic. Svoje znanje je nenehno širila in v zadnjih letih je v okviru Delovih posebnih projektov bralcem predstavljala tudi nove tematike. S svojim delom je pustila pečat na številnih področjih.

FoTO: Blaž Samec/Delo

Boštjan Celec je novinar z dušo in srcem. Zgodb se loteva z žarom in strastjo, dopolnjuje jih z znanjem in izkušnjami, ki si jih je pridobil v letih ukvarjanja z vsebinami iz pravosodnih logov. Vedno je korak pred novinarskimi kolegi, zgodbam sledi od začetka do konca. Njegovi zapisi so v javnosti odmevni in pri njem iščejo informacije tudi novinarji iz drugih držav. Ponotranjil je časopisni slogan, da ne zaupa govoricam, temveč informacije vedno tudi skrbno preveri. Pri tem ga žene prodorna raziskovalna žilica. Zgodbe življenja zna bralcem približati na strokovno pravilen, a poljuden in slogovno všečen način.

FOTO: Blaž Samec/Delo

Poročanje o gospodarskih temah je eno bolj deficitarnih novinarskih področij v Sloveniji; teme so težke, poročanje z gospodarskih dogodkov je skoraj izumrlo. Aljoša Črnko črpa iz poznavanja ekonomije, odlično je opravil projekt spremljanja uvajanja tehnologije 5G v Sloveniji. Med temami, s katerimi se aktivno ukvarja, je tudi dogajanje na trgu nepremičnin. Blizu so mu startupi in tehnološka podjetja, kjer je opravil več intervjujev. Z navedenimi temami se njegovi članki pogosto uvrščajo na prve strani tako na spletu kot v tiskanem časopisu.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Voranc Vogel se je že kot najstnik pridružil ekipi fotoreporterjev časnika Delo, kjer deluje še danes. Za svoje fotoreportersko delo je med drugim prejel dve nagradi Slovenia Press Photo in več nagrad Društva novinarjev Slovenije Watchdog. Leta 2021 je prejel zlato medaljo mednarodne fotografske zveze FIAP.

V središču fotografije je zdravstvena delavka. Utrujena, a z odločnim pogledom. Ljudi, ki so med tragedijo epidemije najbolj pomagali soljudem, si bomo zapomnili po pogledu – ker celih obrazov že dolgo ne vidimo več. Vrsta bolniških postelj, kadrirana v diagonalno linijo, se konča pri oknu, skozi katero sije svetloba tistega dne, ko bo nočne more konec.