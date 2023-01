Novinarstvo, ki bralcem Dela ponuja celovite informacije

FOTO: Jože Suhadolnik

IZSTOPAJOČI NOVINARSKI DOSEŽKI

Brigite Ferlič Žgajnar

Brigite Ferlič Žgajnar je novinarka, ki vsebino svojih člankov, v katerih razkriva bedo in blišč slovenskega zdravstva, pogosto črpa iz rezultatov lastnih analiz. Tako je odkrila, da je bilo med najbolje plačanimi javnimi uslužbenci 90 odstotkov zdravnikov. Razkritje, da so ortopedi med epidemijo covida-19 prejemali dodatke za opravljanje dela v rizičnih razmerah, čeprav jih ni bilo v službi, je podprla z objavo, da je več ortopedov v UKC Ljubljana na delovnem mestu obremenjenih podpovprečno kot nadpovprečno. Razkrila je tudi, da bi morala pacientka na nujni poseg ortopeda čakati do tri mesece, isti ortoped pa jo je v zasebni ambulanti lahko operiral takoj. Ko gre za pravice pacientov, je brezkompromisna, pri svojem delu pa ohranja najvišjo raven profesionalnosti, objektivnosti in strokovnosti. Zaradi navedenega uživa spoštovanje tako tistih v ordinacijah in operacijskih dvoranah kot tistih v čakalnicah in čakalnih vrstah.

Posnetek gala dogodka:

FOTO:Jože Suhadolnik

IZSTOPAJOČI NOVINARSKI DOSEŽKI

Karel Lipnik

Karel Lipnik je specialist za delo s podatki, hkrati pa zna iz številk izluščiti zgodbo in jo jasno zapisati v novinarski tekst. Vest, članek, analizo ali komentar. Kombinacija obeh sposobnosti je zelo redka, v Sloveniji pa edinstvena, ki Delu zagotavlja prvovrstne tekste o kakovosti javnih financ, poslovanju podjetij, lokalizaciji globalnih zgodb. Karel Lipnik zna poiskati strateška področja poročanja, v zadnjem letu je bila to energetika. To področje je po začetku vojne v Ukrajini postalo strateško – nafta, zemeljski plin in elektrika. Bralci Dela so na podlagi njegovih tekstov dobili celovite informacije, ki so jim pomagale razumeti kompleksno tematiko.

FOTO: Jože Suhadolnik

IZSTOPAJOČI NOVINARSKI DOSEŽKI

Lovro Kastelic

Novinar Slovenskih novic Lovro Kastelic navdušuje s prepoznavnim, izrazito literarnim slogom pisanja. Z nespornim pisateljskim talentom in pronicljivostjo se loteva najrazličnejših tem. Bralcu z enako skrbnostjo približa tako usodo malega človeka, ki ga tepe življenje, kot bolj vesele teme, pa naj gre za predstavitev vrhunskega rokodelca ali spremljanje podvigov slovenske vinske nogometne reprezentance. Posebno blizu so mu zgodbe, povezane z zgodovinskimi dogodki ali osebami. Zakoplje se v številne vire in iz informacij stke verodostojno zgodbo, pri čemer z razkošnim pripovednim jezikom bralca vabi na iskrivo potovanje skozi čas.

FOTO: Jože Suhadolnik

NAJOBETAVNEJŠA NOVINARKA LETA

Nina Gostiša

Prvi novinarski koraki Nine Gostiša so razkrili, da je pronicljiva, vztrajna in prodorna avtorica, ki je sposobna obravnavati številna področja kulture in vešča v vseh novinarskih formah. Njeni teksti se raztezajo od knjige do gledališča in vsega vmes. V svoji etični drži je konsistentna, prepozna aktualne teme ali pa jih ustvari sama s povezovanjem vsebin po celotni diagonali polja kulture. Pozornost široke javnosti je vzbudila z odmevnim intervjujem z Ai Wei Weijem, sicer pa je strokovnjakinja za frankofonsko območje – bralcem Dela je tako predstavila Davida Diopa, ki je kmalu za tem prejel mednarodno nagrado booker.

FOTO:Jože Suhadolnik

FOTOGRAFIJA LETA

Črt Piksi

Piksijeva fotografija kraškega požara omogoča številna branja. Trivialna interpretacija, da prikazuje boj človeka – gasilca – s premočno naravo, je najbolj preprosta, a je mogoče tudi subtilnejše branje fotografije. Ta je kompozicijsko razdeljena na horizontalne tretjine. Spodnja tretjina je zemlja, ogenj je element srednje tretjine, zgornja tretjina je zrak. Ogenj prihaja iz zemlje, zrak je nasičen z dimom, ostanki ognja. En element prehaja v drugega.

Delova fotografija leta 2022: Požar na Krasu. FOTO: Črt Piksi

Seveda, Empedokles pred 2500 leti ni pisal samo o treh elementih. Meja med tremi elementi na Piksijevi sliki je zabrisana, svet pa je na robu stihije, ker manjka četrti element – voda. Gasilska solidarnost in požrtvovalnost preprečujeta, da bi ogenj uničil zemljo in zrak.

Črt Piksi je navkljub podatku, da bo čez nekaj dni dopolnil šele 30 let, kot svobodni fotograf širši javnosti znan že več let. Ekipi Delovih fotografov se je pridružil oktobra 2021. Zaradi kakovosti in raznovrstnosti svojih fotografij se je lahko takoj spopadal z najtežjimi nalogami. Poleg nagrajene fotografije je bila v ožjem izboru nagrad Društva novinarjev Slovenije tudi njegova serija prizorov požara na Krasu.