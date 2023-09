Na poslovnih strehah vse več sončnih elektrarn

Da je sončna elektrarna odličen vir lastne energije, ki omogoča neodvisnost pri oskrbi z električno energijo, je danes širše znano. Vse več podjetij se odloča za nameščanje sončnih panelov na strehe svojih poslovnih objektov, s čimer jih koristno uporabijo za ustvarjanje prihrankov. Sončne elektrarne so lahko ključni element celovite energetske prenove ali gradnje poslovnih objektov, saj napajajo učinkovite sisteme za ogrevanje, hlajenje, razsvetljavo in druge električne porabnike. Prav tako pa služijo kot vir energije za polnjenje električnih vozil. Odličen partner za izvedbo energetsko učinkovitih projektov so energetska podjetja, kot je Petrol, ki uvajajo rešitve za stabilno in cenovno učinkovito oskrbo z energijo.

S skupnimi močmi izkoriščajo potencial sončne energije

V Petrolu pomagajo podjetjem pri gradnji sončnih elektrarn in se zavzemajo za povezovanje energetskih rešitev v celovite trajnostne projekte ter tako preko različnih poslovnih modelov zagotavljajo stabilno in cenovno učinkovito oskrbo z energijo ter soustvarjajo nizkoogljično prihodnost. Pri projektu postavitve sončne elektrarne zagotavljajo ugodne pogoje odplačevanja, hkrati pa partnerjem nudijo zavarovanje, oddaljen nadzor in zanesljivo vzdrževanje celoten čas trajanja naložbe. Njihova ekipa izvede projekt »na ključ« in uredi vso potrebno dokumentacijo. Dodatno pomagajo tudi pri pridobivanju nepovratnih finančnih spodbud oziroma razpoložljivih sredstev prek odprtih razpisov s področja gospodarstva, infrastrukture in podobnih virov financiranja.

Med podjetji, ki so se odločila izkoristiti moč sonca, je tudi Atlantic Grupa, ki je v partnerstvu s Petrolom zagnala skoraj 1 MW sončno elektrarno. FOTO: Arhiv Petrol

Najnovejša sončna elektrarna krasi streho polnilnice pijač v Rogaški Slatini

Med podjetji, ki so se odločila izkoristiti moč sonca, je tudi Atlantic Grupa, ki je v partnerstvu s Petrolom zagnala skoraj 1 MW sončno elektrarno. Ta bo z nazivno inštalirano močjo 974 kW na letni ravni proizvedla 1,013 GWh električne energije, kar je primerljivo z oskrbo približno 350 gospodinjstev. Z njo bodo ob polnem delovanju pokrili kar 31 % potreb lokacije, med drugim bodo napajali tudi dve polnilni postaji za električne avtomobile.

In kakšen je prispevek nove elektrarne k znižanju ogljičnega odtisa? Ob ocenjeni letni proizvodnji je letnega zmanjšanja izpustov CO 2 za 496 ton, kolikor bi ekvivalentno absorbiralo 9413 dreves.

Sončne elektrarne pomembne za zeleni prehod

Zadnja leta se številne razprave vrtijo okoli energetske tranzicije. Pomembno vlogo pri tem imajo obnovljivi viri energije, saj njihovo povečanje deleža pomembno prispeva k nižanju emisij CO 2 in zmanjšuje odvisnost od fosilnih goriv.

V Petrolu pomagajo podjetjem pri gradnji sončnih elektrarn in se zavzemajo za povezovanje energetskih rešitev v celovite trajnostne projekte. FOTO: Arhiv Petrol

Tudi skupina Petrol se je v svoji strategiji zavezala k energetski tranziciji, s katero želi soustvarjati bolj zeleno prihodnost. Pri tem ima posebno mesto proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov, zato v regiji upravljajo, gradijo in razvijajo elektrarne iz obnovljivih virov vetra, sonca in vode, kjer je možno okolju neškodljivo izkoriščati potencial naravnih virov energije. Velik potencial vidijo tudi v lastnih objektih, strehah prodajnih mest. Leta 2022 so zagnali projekt Petrol Green, v okviru katerega bodo na prodajna mesta in druge lastne objekte namestili sončne elektrarne.

Naročnik oglasne vsebine je Petrol Energetika.