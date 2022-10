Dobave plina so že zelo nevarno ogrožene

V nadaljevanju preberite:

V Sloveniji se je zdelo, da je težava to, da so vsaj trije dobavitelji plina od 15 odpovedali dobave, zdaj pa se povečuje skrb, da bo plina zmanjkalo še za koga drugega, čeprav so skladišča kar polna. Slovenija nima skladišča, še tista za naftni plin so zaradi varnosti podrli, v krizah pa države poskrbijo najprej zase, šele potem za tiste, ki več plačajo.

V Plinovodih, kjer spremljajo pretoke plina, v soboto zvečer še niso zaznali nobenih težav. Nekaj ur prej je italijanski Eni dobil obvestilo Gazproma, da zaradi tehničnih težav pri prenosu plina skozi Avstrijo ne bo mogel izpolniti pogodbenih obveznosti in da bo ustavil njegove dobave. To je povzročilo skrbi tudi pri nas, kajti plin za Italijo in Slovenijo teče po isti cevi iz plinskega vozlišča v Baumgartnu, šele kasneje se razdeli na plinovoda do Trbiža in Ceršaka. V Plinovodih bodo razmere pozorno spremljali, saj tako rekoč ves zemeljski plin v Slovenijo priteče iz Avstrije.