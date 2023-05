NLB že med največjimi IT-podjetji v regiji

Digitalizacija je eden ključnih dejavnikov zelene preobrazbe ne glede na panogo, podjetjem odpira tudi možnosti za ustvarjanje nove vrednosti. Hitre spremembe se dogajajo pri tem, kako plačujemo za nakupe.

Še pred nekaj leti so posamezne banke v Evropi, predvsem v partnerstvu z največjima ponudnikoma plačilnih kartic, preizkušale možnosti mobilne denarnice ter odziv potrošnikov nanje, danes velika večina ljudi to možnost pozna, vsak dan več jih jo tudi uporablja. Evropska centralna banka ugotavlja, da se je med letoma 2019 in 2022 delež mobilnih plačil v evrskem območju več kot potrojil in dosegel deset odstotkov. Šest od desetih anketiranih v Sloveniji, v starostni skupini od 45 do 54 let je seznanjenih z možnostjo plačevanja z mobilnim telefonom, 14 odstotkov jih to tudi uporablja, je pokazala Visina lanska raziskava.

Na vprašanje o razvitosti slovenskega trga na tem področju v NLB odgovarjajo, da smo v Sloveniji pripravljeni na uporabo digitalnih plačil in denarnic. Mobilno denarnico NLB Pay, ki omogoča brezstična plačila s pametnimi telefoni, je glede na navedbe iz letnega poročila 2022 lani imelo na svojem pametnem telefonu naloženo že skoraj 74.000 strank. To je dve tretjini več kot leta 2021, opravili pa so za slabih 59 milijonov evrov transakcij, kar je 63 odstotkov več kot leta 2021. »Če so na začetku mobilno denarnico morda uporabljali predvsem tehnološko napredni uporabniki, jo zdaj uporablja tako mlajši kot tudi starejši segment komitentov. Enotno jim je le to, da si želijo poenostaviti življenje. Plastične kartice zamenjajo s telefonom in tudi plačujejo z njim,« so sporočili iz NLB.

Komitenti lahko z NLB Pay plačujejo na vseh POS-terminalih, ki omogočajo brezstična plačila, in dvigujejo denar na brezstičnih bankomatih. Nedavno prenovljena aplikacija omogoča hitrejši dostop do funkcij, preklic kartice in možnost vključitve kartic zvestobe ter boljšo uporabniško izkušnjo. Še ena novost bo prehod NLB Pay na tehnologijo Google Pay.

Vzpostavili regionalni center za razvoj rešitev

»Digitalizacija je med ključnimi strateškimi usmeritvami za uresničitev vizije Skupine NLB. Poudarek je na uporabi orodij informacijske tehnologije, ki se ves čas spreminjajo, za povečanje učinkovitosti banke z inovativnejšimi, bolj prilagojenimi, ustreznimi in hitrimi storitvami za komitente. NLB si prizadeva za zagotavljanje široke palete digitalnih rešitev, dostopnih 24 ur na dan,« so še sporočili iz NLB in napovedali še več novosti, tudi prenovljeni NLB Klik. Ta bo poleg novih funkcionalnostih prinesel enotno uporabniško izkušnjo na različnih napravah in nadomestil spletno banko NLB Klik ter mobilno banko Klikin.

Cilj NLB je doseči vodilni položaj v digitalnem poslovanju na vseh trgih, kjer je prisotna, z močnim poudarkom na digitalni transformaciji poslovanja in uvajanju inovativnih storitev za stranke. »Skupina NLB ni več le bančna skupina, ampak eno največjih IT in podatkovnih podjetij v regiji. Naš cilj je razvoj lokalnega, prilagodljivega ekosistema, ki strankam zagotavlja produkte in storitve po njihovi meri. Da bi izpolnila ta cilj, je NLB Skupina v Beogradu vzpostavila IT-podjetje NLB DigIT, ki bo razvijalo rešitve za celotno skupino.

Digitalizacija sicer močno poenostavlja tudi interne procese v banki. S sodobnimi tehnologijami izvajajo hibridni način dela, pri upravljanju podatkov uporabljajo zmogljivosti strojnega učenja in umetne inteligence. »Tako lahko optimiziramo bančne postopke, prilagodimo storitve in sprejemamo odločitve, podprte s točnimi podatki. Naš cilj je postati banka, ki temelji na uporabi podatkov in te razume kot strateško sredstvo za doseganje poslovne vrednosti,« so še sporočili iz NLB.