Pametni telefon postaja tudi denarnica

V Sloveniji 58 odstotkov odraslih do 65. leta starosti uporablja pametne mobilne telefone tudi za spletne nakupe in plačila. Priljubljena je uporaba aplikacij na mobilnih povezljivih napravah, ki omogočajo varno shranjevanje plačilnih kartic (mobilne denarnice), petina anketiranih pa podatke o svojih bančnih karticah shranjuje v svoje profile v spletnih trgovinah, kjer pogosteje nakupujejo.

To je pokazala najnovejša raziskava o mobilnem plačevanju v populaciji 18–65 let, ki jo je družba Visa izvedla v osmih državah srednje in vzhodne Evrope. V Sloveniji je na anketo odgovarjalo tisoč ljudi.

INFOGRAFIKA: Delo

Na pametnih telefonih sicer zanimive priložnosti za nakupe išče 84 odstotkov vprašanih v Sloveniji, slabi dve tretjini jih nakupe tudi opravi na ta način, 68 odstotkov od teh pa jih tudi plačilo izvede po telefonu.

Slaba polovica ljudi v Sloveniji se za spletno nakupovanje z uporabo mobilnega telefona odloča, ker je to hitro, še nekoliko več jih kot prednost navaja enostavnost nakupov. Aplikacije za shranjevanje podatkov o karticah k temu še dodatno prispevajo: glede na raziskavo pri nas kartice najpogosteje shranjujemo v aplikacije s področij transporta, potovanj, pretočnih platform in dostave hrane. Trije od štirih mladih od 18 do 24 let so že dodali plačilno kartico v vsaj eno mobilno aplikacijo.

Zanimivo je, komentirajo rezultate raziskave v Visi, da 13 odstotkov Slovencev, ki so preizkusili virtualne denarnice, svojo kartico uporablja enkrat na mesec ali še manj pogosto. Z rastjo prepoznavnosti in priljubljenosti mobilnih denarnic je nujno zagotoviti podporne tehnologije, se zavedajo v Visi. Ena od njih je tokenizacija. Pomeni, da ko nekdo prenese plačilno kartico v mobilno denarnico, Visa podatke z nje pretvori v unikaten niz številk, kar je še dodatna zaščita pred zlorabami.

Tudi v trgovinah plačujemo mobilno

»Do nedavnega je bilo zelo malo verjetno, da bi šli od doma brez denarnice ali plačilne kartice, danes pa je to nekaj običajnega, in to ne samo pri generaciji Z in tehnoloških navdušencih. Šest od desetih Slovencev v starostni skupini 45–54 let pozna možnost plačevanja s pametnimi telefoni v prodajalnah, 14 odstotkov jih to tudi počne,« je povedala Alenka Mejač Krassnig, direktorica Vise za Slovenijo.

»V Visi se zavedamo, da so vedno nove plačilne metode razvoj v pravo smer, in potrošnikom ter trgovcem omogočamo možnost izbire. Visina plačila je zdaj mogoče izvesti s klasičnimi karticami, s pametnimi telefoni, pametnimi urami in podobnimi napravami, neprestano pa inoviramo in ustvarjamo nove metode, vključno s hitrimi, uporabniku prijaznimi in varnimi rešitvami za mobilne naprave, kot sta na primer click to pay in tap to phone,« je še poudarila Alenka Mejač Krassnig.

Prav varnost je ena od prednosti plačevanja s pametnimi telefoni, navajajo anketirani. Za plačila znotraj spletnih trgovin (ko kartico naložimo v svoj uporabniški profil v spletni trgovini) to navaja 30 odstotkov anketiranih, za spletne nakupe pa 22 odstotkov.

Po drugi strani 38 odstotkov tistih, ki so do mobilnih plačil zadržani, skrbi varnost plačevanja znotraj spletnih trgovin, 26 odstotkov jih ima zaradi tega pomisleke pri spletnih nakupih, torej za izvedbo plačil iz mobilne denarnice. Kar 23 odstotkov anketiranih, ki poznajo možnosti mobilnih plačil, a jih ne uporabljajo, meni, da je zahtevno vzpostaviti storitve na telefonu.

Mejač Krassnigova na pomisleke glede varnosti odgovarja, da so mobilna plačila ne glede na to, ali jih izvedemo znotraj spletne trgovine ali prek aplikacije mobilne denarnice, in ne glede na to, katero pametno mobilno napravo pri tem uporabimo, med najvarnejšimi možnostmi plačevanja in so zaščitena popolnoma enako, kot so transakcije s fizičnimi plačilnimi karticami. To omogoča že omenjena tokenizacija.

Rešitve za male trgovce

»Zavedamo se, da je za potrošnika pomembna varnost plačil in da so metode plačevanja enostavne za uporabo. Oboje zagotavljamo,« je poudarila. Plačilno kartico v aplikacijo mobilne denarnice prenesemo enostavno s fotografiranjem kartice ter vpisom trimestne varnostne kode, ki je zapisana na njeni zadnji strani. Na fizičnih prodajnih mestih z njo plačujemo tako, da mobilni telefon, enako kot sicer plačilno kartico, prislonimo na POS-terminal in nato plačilo potrdimo še na telefonu.

Tako kot pametne telefone lahko uporabljajo za plačila potrošniki, jih z ustrezno tehnološko podporo lahko tudi majhni trgovci za sprejemanje plačil. Tudi v tem primeru je treba zgolj naložiti ustrezno aplikacijo in že lahko mobilna naprava služi kot plačilni terminal. Vsak drugi anketiranec v Sloveniji je povedal, da bi uporabil to možnost plačila, če bi bila na voljo.