Pozitivne zgodbe: Slovenci, ki si prizadevajo za našo prihodnost

Porsche Slovenija letos praznuje svojo tridesetletnico uspešnega delovanja, zato je podjetje v sodelovanju s predanimi posamezniki in organizacijami podprlo šest vrhunskih projektov, ki imajo enako vizijo: pripraviti vse pogoje za to, da bo jutrišnji dan boljši, lepši in prijaznejši. Spoznajmo jih.

JELKO GROS

Nordijski center Planica; Projekt trajnostne mobilnosti

Jelko Gros je komentatorski glas smučarskih skokov in idejni oče ter vodja Nordijskega Centra Planica. Dolina pod Poncami je ne le biser slovenske športne zgodovine, ampak tudi trajnostni zgled z mnogimi zelenimi praksami. V sodelovanju s Porsche Slovenija je Planica opremljena tudi s polnilnicami za e-avtomobile.

NINA BALENT

Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje; Varen prevoz za otroke in mladino

Nina Balent z ZPM Ljubljana Moste-Polje soustvarja že trinajsto leto. Ena izmed najbolj prepoznavnih neprofitnih in humanitarnih organizacij pri nas s svojo dejavnostjo vliva upanje in poziva k srčnosti. Vozilo, ki ga je Zvezi podarilo podjetje Porsche Slovenija, omogoča prevoz donacij po bližnji in daljni okolici, hkrati pa je na voljo tudi za prevoze otrok in družin, ki so del njihovih programov.

ROBERT ŠTABA

Zavod Varna pot; Park varne mobilnosti

Robert Štaba je mednarodno priznani strokovnjak za mobilnost in varnost v prometu ter pobudnik, ustanovitelj in predsednik Zavoda Varna pot. Skupaj s podporniki, med katerimi je tudi Porsche Slovenija, soustvarja interaktiven Park varne mobilnosti in se zavzema za Vizijo nič (nič smrtnih žrtev in nič hudo poškodovanih zaradi prometnih nesreč).

Dr. MATJAŽ KORMAN

vodja razvoja pogonskih sistemov, Audi Hungaria; Prenos znanja in izkušenj s področja e-mobilnosti

Dr. Matjaž Korman je strateg, vizionar, razvojnik in ena ključnih oseb tehnološkega razvoja znamke Audi. Napredne ideje e-mobilnosti razvijajo z mislijo na tipičnega uporabnika in lajšanje njegovega življenja. Svoje bogato znanje in izkušnje bo dr. Korman delil na Blejskem strateškem forumu, katerega dolgoletni partner je tudi Porsche Slovenija.

SARA ISAKOVIĆ

mag. psihologije; Program za psihološko stabilnost mladih

Sara Isaković je nekdanja vrhunska športnica in olimpijska medalistka, sicer pa magistra »performance« psihologije in uspešna podjetnica. Verjame, da telo ne more oddelati svoje naloge, kadar glava ni na mestu. Letos se osredinja na delo z mladimi športniki in s Porsche Slovenija za 30 posameznikov/-c pripravlja brezplačen program psihološkega treninga z imenom Vklopi se.

JURE PUKL

mednarodno uveljavljeni saksofonist; Multimedijski jazz projekt

Jure Pukl je vrhunski in mednarodno priznan jazz glasbenik. Navdih za prihajajoči glasbeni projekt, ki ga podpira Porsche Slovenija, je sprejemanje drugačnosti. Saksofonistu se bodo na odru pridružili umetniki različnih glasbenih slogov in nastop prepletli s čustvi, ki odražajo nestrpnost in tudi nakazujejo človečnost in sočutnost.

Več informacij o posameznikih in projektih lahko izveste tukaj.

Naročnik oglasne vsebine je Porsche Slovenija