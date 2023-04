Hrvaška Istra vabi: sanjski apartmaji za popoln oddih

Izjemna lokacija, odlična klima in komfortno opremljena stanovanja. To je pravo izhodišče za popoln oddih vse leto. Zagotovite si ga lahko tudi sami, če boste postali novi lastniki čudovitih apartmajev v Umagu.

Zadihajte v prečudoviti okolici daleč od mestnega vrveža

Umag je pravi turistični biser v osrčju hrvaške Istre. Ne le zaradi svoje strateške lege v neposredni bližini naše in italijanske meje, odlikujejo ga tudi živahnost, bogata kulturna dediščina, izjemna kulinarična ponudba in ne nazadnje – raznolike plaže s čistim morjem. Umag je od nekdaj veljal za priljubljeno letovišče med Slovenci tudi zato, ker omogoča številne možnosti za razvajanje z veliko začetnico. Če vam prija, se lahko predajate ležernemu lenarjenju v poletni senci, lahko pa se preizkusite v različnih športnih dejavnostih – tako na morju kot na kopnem. Obala je tudi odlično izhodišče za številne morske izlete. In to je nedvomno tista prava pika na i vsakega sredozemskega oddiha – ne glede na to, ali se tja odpravite le za konec tedna ali za daljše obdobje.

Umag je poleti zelo živahno mestece, za katero tamkajšnji prebivalci pravijo, da ima posebno »dušo«. Kar boste občutili že ob prvem sprehodu ob kakšnem poletnem večeru. Takrat boste pravzaprav spoznali tudi njegov pravi značaj, ki pa ima tudi v zimskih mesecih prav poseben čar. Zaradi ugodne klime je nedvomno odlično pribežališče od neskončno dolgih in mrzlih zim v mestu.

Apartmaji so popolnoma opremljeni, saj so se doslej kratkoročno oddajali. FOTO: Stoja trade

Garden Palace Resort – vaš novi dom na morju

In prav v Umagu, le nekaj metrov od obale, je izjemno apartmajsko naselje, ki vam bo lahko pričaralo poletno pravljico vse leto. V sklopu turističnega resorta so namreč na voljo za prodajo popolnoma opremljeni apartmaji različnih velikosti in pripadajoča parkirna mesta v garaži. Vse je torej že pripravljeno za vselitev, zato zagrabite priložnost in uresničite svoje sanje o prvovrstnem domu tik ob morju.

Si predstavljate, kolikokrat bi lahko po napornem delovniku in že po dobri uri vožnje uživali ob zvokih morja? Ali pa da bi svojo pisarno v mestu kdaj pa kdaj zamenjali s sanjsko obmorsko okolico? To niso sanje, to je življenje, ki se vam lahko odvija z nakupom apartmaja v Garden Palace Resort. Odkrijte pristen utrip sredozemskega življenja, ki vas bo po napornem tednu napolnil z neverjetno energijo. To je lahko začetek vašega novega načina življenja. Stanovanja so že pripravljena na prevzem in so prosta bremen. Apartma ob morju z garažo, popolnoma opremljen, že od 139.148,10 €. PREVERITE PRIVLAČNO PONUDBO APARTMAJEV

Izbirate lahko med enotami različnih velikosti in položajev, tako da bo zagotovo vsak našel primeren apartma za svoje potrebe. FOTO: Stoja trade

FOTO: Stoja trade

FOTO: Stoja trade

Garden Palace Resort je pravo mesto v malem, saj ima vse, kar potrebujete za popolno brezskrbno bivanje – v njem so namreč tudi restavracija, bar in vrt z bazenom.

Apartmaji imajo tudi čudovite terase s pogledom na morje, manjše lože ali pa francoske balkone. Glavna prednost izjemnega naselja je nedvomno tudi njegova lokacija z neposrednim dostopom do morja in plaže. V bližini je tudi vsa pomembna infrastruktura. Poleg tega pa je Garden Palace Resort popolno izhodišče za različne izlete – od slikovitega Rovinja je oddaljen le 70 km, na kavico v Trst pa se lahko zapeljete le v 30 minutah vožnje. Zdaj ko so meje odprte, je gibanje še lažje.

V sklopu kompleksa so tudi restavracija, bar in vrt z bazenom. FOTO: Stoja trade

FOTO: Stoja trade

Garden Palace Resort ima vse na dosegu roke V novih apartmajih na morju vam nikoli ne bo dolgčas, saj imate v bližini nešteto možnosti za preživljanje prostega časa: Vodni park Istralandia: 12,7 km ACI Marina Umag: 0,8 km Igrišče za golf Adriatic Kempinski: 9,1 km Središče Umaga: 0,9 km Savudrijski svetilnik: 7,1 km Rovinj: 70,2 km Motovun: 38,6 km Trst: 49,2 km Portorož: 20,6 km Letališče Portorož: 13,8 km Letališče Trst: 91,8 km

Odlična priložnost za investitorje

Hrvaška je zaradi vstopa v evroobmočje postala še bolj zanimiva za investitorje z vsega sveta - cene nepremičnin rastejo, zato je zdaj odličen čas za naložbo. In prav Umag je nedvomno eden najbolj iskanih turističnih biserov na hrvaški obali.

Kupljene apartmaje lahko tudi oddajate, pri čemer vam bo pomagalo specializirano slovensko podjetje, ki bo v vašem imenu upravljalo in tržilo apartma v turistične namene.

Garden Palace Resort Umag Lokacija: Umag Cene: od 139.148,10 € Velikosti: od 26,99 do 124,50 m2 neto površin Letnik: 2009 Spletna stran: www.gardenpalaceumag.si Kontakt: Zoran Đukić, +386 41 652 141; zoran@stoja-trade.si

