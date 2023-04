Nova stanovanjska politika in financiranje naložb

Medijska hiša Delo bo danes poslovno kampanjo Nepremičnine 2023 zaokrožila s poslovno konferenco Nepremičnine 2023: Nova stanovanjska politika in oblike financiranja investicij na Ljubljanskem gradu. Pozdravni nagovor bosta imela Gašper Skalar, svetovalec za področje stanovanj in investicij na ministrstvu za solidarno prihodnost, in Stojan Petrič, direktor medijske hiše Delo. Častni govorec pa bo Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana.

Na prvem panelu o novi javni stanovanjski politiki bodo mnenja soočili Gašper Skalar iz ministrstva za solidarno prihodnost, Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada RS, Janez Tomšič, član uprave SDH, Zoran Đukić, direktor Stoje Trade, in Marko Trampuž, direktor Kolektorja Construction.

Financiranje investicij

Uvod v drugi panel z naslovom Financiranje ciklusa investicij v javna stanovanja bo imel Jože P. Damijan, profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Moderator tudi drugega panela bo Slavko Bobovnik, njegovi sogovorniki pa bodo Primož Dolenc, viceguverner Banke Slovenije, Matej Falatov, član uprave Nove KBM, mag. Milan Lovrenčič, svetovalec za upravljanje z vrednostnimi papirji, ter Alen Miškić, namestnik direktorja poslovnega centra za poslovanje s ključnimi komitenti v NLB.