Gradimo največjo kolesarsko trgovino v Sloveniji

V svojih trgovinah se želi Hervis kupcu približati na bolj kakovosten način in poudariti športne zvrsti v drugačni obliki kot doslej, zato so začeli tudi s prenovami poslovalnic. V Cityparku Ljubljana bodo tako čez nekaj mesecev odprli tudi največjo kolesarsko trgovino pri nas, je v pogovoru med drugim poudaril Aleš Černe, direktor podjetij Hervis Slovenija in Hervis Hrvaška.

Konec meseca odpirate prenovljeno poslovalnico Hervis Citypark Ljubljana. Kakšne novosti prinaša?

V Cityparku imamo poslovalnico 22 let, zato smo se odločili za celovito prenovo in spremembo koncepta. Ker se s kupci v Sloveniji vsa ta leta temeljito ukvarjamo, smo ugotovili, da moramo spremeniti koncept. Poslovalnico bomo tudi razširili v največji možni meri in v pritličnem delu zgradili največjo kolesarsko trgovino v Sloveniji, s površino dobrih 1500 kvadratnih metrov, in to z novim konceptom, z novimi blagovnimi znamkami in produkti, novo opremo itd. Zaposlili bomo tudi nekaj dodatnih ljudi.

Električna kolesa in električna mobilnost so v velikem vzponu, tako po povpraševanju kupcev kot v industriji pri razvoju produkta. Zato ocenjujemo, da bo to kar za nekaj let, mogoče več desetletij, naša tema, saj nagovarja celotno populacijo, razlogi pa so različni: od premagovanja daljših razdalj, lažjega premagovanja razdalj, pa vse do bolj sproščenega kolesarjenja. Na splošno to ni več samo kolo in kolesarjenje, ampak je dejansko električna mobilnost, o kateri govori tudi avtomobilska industrija. In v tem kontekstu govorimo o kolesarski industriji s podobnimi vzgibi.

Torej, 30. marca odpiramo prenovljeno športno trgovino Hervis, potem pa v naslednjih mesecih še dodatno površino, namenjeno kolesarstvu.

Kupcu se želimo približati na bolj kakovosten način in poudariti športne zvrsti v drugačni obliki kot doslej.

Kakšen je nov koncept zasnove vaših trgovin, kaj postavljate v središče?

V središče postavljamo športne svetove, ob katerih pa bo na razpolago tudi ostalo blago. Kupcu se namreč želimo približati na bolj kakovosten način in poudariti športne zvrsti v drugačni obliki ali v drugačni meri kot zdaj. Tako izpostavljamo našo usmerjenost v pohodništvo, tek, kolesarstvo in smučanje.

V trgovino smo postavili še osrednjo informacijsko točko za kupca, kjer bo lahko dobil celovit servis storitev in kupcu ne bo več treba iskati prodajalca ali pa spraševati na blagajni. Na tej točki bodo kupci lahko tudi prevzeli stvari, ki so jih naročili v naši spletni trgovini.

Med našimi storitvami so poleg obročne prodaje tudi brezplačne analize stopal in prilagajanje smučarskih čevljev, pa konfigurator tekaške obutve, personalizirana nastavitev koles in podobno. Želimo pa tudi na vsaki lokaciji ponuditi kakovostne servisne storitve, predvsem za kolesa in smuči, saj menimo, da se je šport in z njim potrošnik tako razvil, da se mora razvijati tudi ta storitev.

Aleš Černe pravi, da so med njihovimi storitvami poleg obročne prodaje tudi brezplačne analize stopal in prilagajanje smučarskih čevljev, konfigurator tekaške obutve, personalizirana nastavitev koles in podobno. FOTO: Črt Piksi/Delo

Kot pomembno bi še omenil, da si želimo poseči na področje zavarovanja, saj smo med športnimi aktivnostmi vsi kar precej izpostavljeni. Vsak si sicer že zagotovi zavarovanje osebe, mi pa želimo skupaj z zavarovalnico ponuditi zavarovanje produkta (kolesa, smuči …), tako pri nakupu kot pri izposoji. Produkt je zdaj praktično nezavarovan proti poškodbi, uničenju ali tatvini.

Zdaj sicer že nudimo izposojo supov, alpskih smuči ter turnih smuči in lavinske opreme. Letos pa bomo temu dodali še izposojo kolesa.

Na slovenskem trgu imate že 21 poslovalnic, kako boste še nadgrajevali maloprodajno mrežo?

Maloprodajna mreža v Sloveniji z 21 poslovalnicami in s konceptom, ki ga uveljavljamo, je kar že dobro razvejana. Je še nekaj sivih lis, ki jih bomo popolnili. Tako ocenjujem, da se bomo ustavili pri številki okoli 30. Mrežo poslovalnic želimo približati vsem Slovencem, kar pomeni, da bi imel vsak najdlje okoli 50 kilometrov ali manj do prve naše trgovine.

Vsako podjetje želi s svojimi storitvami optimalno odgovarjati na želje potrošnikov. Katere storitve pa so najbolj priljubljene?

S spletno trgovino nagovarjamo kupca, ki želi kupovati na drugačen način, obenem pa z njo tudi pokriti območja, kjer trenutno še nimamo svojih trgovin ali pa so predaleč. Obenem želimo s spletno trgovino zapolniti možnosti nakupovanja v nedeljo in ob praznikih ali pa ob urah, ko naše poslovalnice niso odprte.

Aleš Černe, direktor podjetij Hervis Slovenija in Hervis Hrvaška. FOTO: Črt Piksi/Delo

Zelo priljubljen je naš lojalnostni program, ki omogoča tako delno ugodnejše nakupovanje kot boljšo informiranost o produktih in športnih prireditvah in podobno. Zelo sem ponosen, ker smo ga konec lanskega leta prenovili in nadgradili z aplikacijo Hervis Sports – Šport na dlani. S tem smo ga zelo poenostavili in uveljavili moderni pristop, ki ga večji del populacije zelo dobro razume.

V zadnjem času se vse bolj uveljavlja izposoja, saj si vsakdo ne želi, da bi imel vso opremo. Nekateri hočejo nekaj samo preizkusiti, drugi pa si izposodijo smučarsko opremo ali sup za čas dopusta. Slednjega na primer lahko rezerviraš tukaj, prevzameš pa v Zadru.

Zelo dobro se je izkazala tudi analiza stopal. Športna industrija ali industrija obutve namreč izdeluje obutev po številkah, in to precej enovite produkte. Na podlagi analize stopal pa lahko produkt individualiziramo, na primer s kakšnim vložkom, ali izberemo pravilno obutev, morda pa popolnoma prilagodimo smučarski čevelj.

V že omenjeni novi prodajalni v Cityparku pa bomo ponudili tudi izbor kolesa glede na potrebe potrošnika, torej glede na višino posameznika in dolžino okončin. Trudimo se še, da imamo v vseh trgovinah kakovosten kolesarski servis, saj se z električnimi kolesi odpira veliko področje servisiranja in nastavljanja programske opreme teh koles. Logika bo verjetno zelo kmalu taka kot pri avtomobilu.

Kako aktualne razmere (vojna v Ukrajini, visoka inflacija in zviševanje cen, negotovost pri dobavi energentov, manjša potrošnja …) vplivajo na vaše podjetje in kako se jim prilagajate?

To je zelo široko vprašanje. Nas so tako v času pandemije kot zaradi vojne v Ukrajini prizadele razmere na Daljnem vzhodu, kjer je prišlo do velikih težav tako v proizvodnji kot v logistiki. Trg športne opreme je bil in je še kar precej prizadet. Tako da smo v lanskem letu kar lep del prometa izgubili, saj kupcem nismo mogli ponuditi na primer vseh koles – niti produktno niti količinsko –, ki smo jih imeli v načrtu. Ogromno koles je namreč ostalo ali v tovarnah ali pa nekje v logistični verigi. Letos je že bolje, saj že skoraj dosegamo stoodstotno sezonsko ponudbo.

Tako kot vse okoli nas se je spremenil tudi potrošnik v športni trgovini, saj je zelo dobro informiran.

Zavedamo pa se, da je bila po drugi strani pandemija covida za šport pozitivna, saj so se ljudje začeli zavedati samega sebe in razmer ter začeli preživljati več časa v naravi. In kot so bili impulzi iz pandemije za nas pozitivni, pa smo potem na račun ukrajinske krize doživeli nov velik udarec – in sicer vse te podražitve, ki so potrošnike zelo prizadele. Zavedamo se, da prodajamo skoraj luksuzne dobrine, vsi pa imamo danes doma kup višjih položnic in še več stroškov; vse to pa se že čuti na povpraševanju.

Kako pa sodelujete z domačimi dobavitelji?

Zelo dobro sodelujemo z Elanom, s katerim smo v sodelovanju izdelali tudi kolesa Elan. Nekaj jih že imamo v trgovinah, prva kolekcija bo na voljo spomladi.

Zelo dobro sodelujemo s slovenskimi zastopniki in slovenskimi distributerji. Imamo pa za stvari, ki jih mogoče na trgu ni v pravi barvi ali v pravi ceni, močne tudi lastne blagovne znamke, kot so Kilimanjaro, Cygnus, Benger. Njihov osnovni namen je pokriti cenovne razrede.

Hervis je trgovina, namenjena širokemu krogu rekreativnih športnikov, ki iščejo produkte, opremo, obutev, tekstil – torej vse za šport in prosti čas in kjer je prisotna večina svetovno uveljavljenih blagovnih znamk. Trendi so električna mobilnost v kolesarstvu, tek po brezpotjih, feratanje (hoja in plezanje po urejenih varovanih planinskih poteh), tek na smučeh, pa tudi turno smučanje.

Zelo dobro sodelujemo s slovenskimi zastopniki in distributerj; za stvari, ki jih mogoče na trgu ni v pravi barvi ali v pravi ceni, pa imamo močne tudi lastne blagovne znamke, pravi Aleš Černe. FOTO: Črt Piksi/Delo

Kaj predvideva strategija Hervisa? Šport je namreč tudi posel, saj ima velik multiplikativen učinek; pomembno poslanstvo podjetij pa so tudi športna sponzorstva, saj s tem vračajo družbi.

Prvo prodajalno v Sloveniji smo odprli leta 1997, lani pa smo praznovali 25-letnico. In vsa ta leta smo bili razmeroma velik sponzor športnih ekip in športnih dogodkov. V preteklosti smo veliko sodelovali v profesionalnem športu, zdaj pa smo se odločili, da se posvetimo v pretežni meri rekreaciji, tako da ostajamo zraven pri številnih dogodkih.

Zavedamo se te vloge, hkrati bi pa želeli biti aktiven sponzor; se pravi ne samo nekomu dati denar, ampak sodelovati na prireditvi tako z organizatorjem kot z udeleženci. Sodelujemo tudi s klubi, kjer so mladi tekmovalci ali pa mladi rekreativci, pa tudi s šolami in podobno. K zdravemu načinu življenja in k udejstvovanju na rekreativnih prireditvah pa spodbujamo tudi naše zaposlene.

Kako pa se na spremenjene razmere odzivajo potrošniki, ali so se spremenile njihove nakupne navade, kaj si želi novodobni potrošnik v vašem segmentu in na kakšne načine ga nagovarjate?

Tako kot se je spremenilo vse okoli nas, se je spremenil tudi potrošnik v športni trgovini, saj je zelo dobro informiran. Danes kupec že na spletu izve vse, v trgovino pa pride mogoče po končni nasvet ali pa preizkusit produkt. Obenem se je spremenila tudi raven udejstvovanja v športu, saj se kupec neprimerno bolj zaveda, kaj zanj pomeni dober produkt. In to ne samo na primer dobro kolo, ampak tudi dobra oprema na kolesu, dobra oblačila, varnost itd. Ker je kupec postal osveščen športnik, si želi boljši, bolj napreden produkt.

Po naših izkušnjah ljudje kupujejo glede na vreme, velikokrat tudi tik pred zdajci, mi pa se poskušamo temu vedno prilagoditi. Če ni snega, vnaprej smuči praktično nihče ne bo kupil; podobno je tudi z drugimi športnimi zvrstmi. Zakaj? Ker lahko kupec po spletu kupi praktično karkoli iz vsega sveta, zato se tudi odloča v zadnjem trenutku. Seveda to ne pomeni, da to počnejo vsi. Nekatere stvari načrtuješ zelo zgodaj in kupiš temu primerno vnaprej, nekatere pa zadnji trenutek.