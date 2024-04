Mlade je treba navduševati in ne prepričevati

Šport ima izjemen potencial za izboljšanje psihičnega in fizičnega zdravja mladih invalidov. Tisti, ki se ukvarjajo z njim, se lažje vključijo v družbo, postanejo samozavestnejši in si ustvarijo širšo socialno mrežo, kar jim olajša vsakdanje življenje, opisujejo vlogo športa v Zvezi za šport invalidov Slovenije – Slovenskem paralimpijskem komiteju (Zveza ŠIS – SPK).

Šport mlade invalide uči vztrajnosti, timskega dela in premagovanja ovir, kar so ključne veščine za uspešno življenje. Prek športa se hitreje uspešno vključijo v družbo, počutijo se sprejete, kar je ključno za njihov celostni razvoj, poleg tega pridobivajo dragocene izkušnje od svojih odraslih kolegov, dodajajo. Izboljšana kakovost življenja in zdrav način življenja, ki ju omogoča šport, povečata tudi njihovo sposobnost za zaposlitev in lažje vzpostavljanje partnerskih odnosov.

Program Postani športnik

V omenjeni zvezi so v sodelovanju z Lidlom Slovenija, ki je njihov zlati sponzor, leta 2017 zasnovali program Postani športnik, katerega namen je prepoznavnost parašporta v javnosti in navdihovanje mladih invalidov za šport. Hkrati pa tudi ozaveščajo javnost, razbijajo predsodke o vključevanju mladih invalidov v športne programe ter spodbujajo društva in organizacije, da programe prilagodijo za mlade invalide.

Parasmučar Jernej Slivnik je tudi eden izmed ambasadorjev projekta Postani športnik. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Ugotavljajo namreč, da je »največji izziv pri vzpostavljanju kakovostne baze ponudnikov športnih aktivnosti za mlade invalide pomanjkanje strokovnega kadra, ki je usposobljen za delo s temi skupinami. Primanjkuje tudi ustreznih ljudi, tako imenovanih skavtov, oziroma podobnih organizacij, ki aktivno iščejo mlade invalide in jih spodbujajo k športnim dejavnostim.«

Pomemben del programa je tudi povečanje nabora usposobljenih pedagogov, ki so vešči dela z otroki invalidi, in vzpostavljanje kakovostne baze ponudnikov športnih aktivnosti za mlade invalide. V tem času jim je skupaj uspelo vzpostaviti dobre temelje in razširiti mrežo sodelovanja po Sloveniji.

Izziv nacionalni parašportni center

Program Postani športnik vključuje širok nabor pobud, dogodkov in delavnic, ki so namenjene mladim invalidom in njihovim staršem, učiteljem in profesorjem športne vzgoje, lokalnim športnim klubom, panožnim zvezam, društvom invalidov in podobno. Mlade je treba navduševati, ne jih prepričevati, poudarjajo.

Vsestranska atletinja, ki je med drugim na olimpijadi gluhih osvojila zlati kolajni v mnogoboju in skoku v višino, Leja Glojnarič, je ena izmed ambasadork projekta Postani športnik. FOTO: Črt Piksi/Delo

Ambasadorji projekta soin drugi. Hkrati pa partnerja v projektu ugotavljata, da prinaša učinke. Invalidi se bolj vključujejo v klube in tekmovanja, predsodki v družbi se počasi razbijajo, invalidi pa se bolj in lažje vključujejo vanjo. Več je tudi zanimanja športnih pedagogov za delo z invalidi. »Parašport in parašport mladih smo približali pedagogom ter jih spodbudili, da vključujejo invalide v športne dejavnosti. Redni posveti, ki omogočajo izmenjavo znanja, izkušenj in dobrih praks so ključni za nadaljnji napredek in opolnomočenje pedagogov, tudi bolj vključujoče in podporno okolje za mlade invalide v šolskem sistemu,« pojasnjujejo.

Paralimpijski šolski dan, v okviru katerega predstavljajo parašport po slovenskih osnovnih in srednjih šolah, pripomore k večji prepoznavnosti športa za invalide, na Paralimpijskem taboru za družine pa se mladi seznanijo z različnimi vrstami športov.

Izziv so tudi športni objekti – povečati je treba njihovo dostopnost. Sogovorniki pravijo, da je Slovenija ena redkih držav, ki še nima parašportnega centra. »Takšen center bi zagotovil osrednjo točko za razvoj in koordinacijo parašporta ter omogočila boljšo dostopnost kakovostnih športnih programov za mlade invalide,« pozivajo k ustanovitvi.