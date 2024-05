Sodelovanje za prepoznavnost parašporta

Letošnje poletje, med 28. avgustom in 8. septembrom, bodo v Parizu potekale tudi paralimpijske igre. Parašportniki so doslej na paralimpijskih igrah skupno osvojili že 51 medalj.

Nastop na igrah si je že zagotovil parastrelec Franc Gorazd Tiršek, ki je na zadnjih poletnih paralimpijskih igrah v Tokiu osvojil srebrno in bronasto medaljo. Poleg njega bosta v Parizu tudi paralokostrelca Živa Lavrinc in Dejan Fabčič ter ženska reprezentanca v odbojki sede. Celotna slovenska reprezentanca pa bo znana do konca junija.

Za paralimpijce, ki dosegajo res zavidljive uspehe, je pomembna tudi podpora tako navijačev kot pokroviteljev, ki jim lahko omogočijo čim boljše pogoje za treninge in tekmovanja. Slovenski parašportniki si v boju za zmagovalne odre želijo predvsem glasne podpore navijačev. In za to bodo med drugim prek aktivnosti poskrbeli tudi v Lidlu Slovenija, ki že od leta 2016 z občudovanjem spremljajo parašportnike in njihove uspehe ter so dolgoletni zlati sponzor Zveze za šport invalidov Slovenije – Slovenskega paralimpijskega komiteja (Zveza ŠIS – SPK). »V naslednjih mesecih v podporo našim športnikom načrtujemo medijsko kampanjo, s katero želimo pozornost usmeriti na slovenske parašportnike in njihove zavidljive uspehe. Obenem želimo z njo med ljudi širiti zavest, da je vsak parašportnik v prvi vrsti športnik, ki pooseblja edinstvenost vsakega posameznika, povezuje enakovrednost športov, športnikov in ljudi na splošno ter nas navdihuje z vrlinami športnikov,« pojasnjujejo v Lidlu Slovenija.

Pozitivni zgledi vlečejo

Podjetje je sponzor oziroma partner več športnih ekip, zvez ter evropskih ali svetovnih prvenstev v različnih športnih panogah. Na vprašanje, kako pomembna je zanje podpora športnikom, pa odgovarjajo, da želijo v okviru sponzorske strategije ljudi navduševati za šport in gibanje ter poudarjati pomen kakovostne hrane, še posebej svežega sadja in zelenjave v aktivnem življenjskem slogu. »S tem podpiramo našo poslovno strategijo in z njo povezano strategijo trajnosti, katere poslanstvo je delovanje v dobro ljudi, planeta in posameznika. S pozitivnim zgledom in sponzoriranjem izbranih projektov želimo vplivati na širšo družbo, saj skupaj lahko ustvarjamo boljši svet. Ključno pri oblikovanju dobre sponzorske zgodbe je tudi tesno sodelovanje blagovne znamke in partnerja. Naša strategija sponzorstva se osredotoča predvsem na šport, dodatno pa na področje kulture in izobraževanja.«

Pri partnerstvu z Zvezo za šport invalidov Slovenije – Slovenskim paralimpijskim komitejem pa Lidl Slovenija, kot poudarjajo, že vrsto let druži partnersko sodelovanje, ki presega meje običajnega sponzorstva. »Že takoj na začetku smo si skupaj postavili jasne okvirje, kaj želimo doseči s skupno zgodbo – in to je prepoznavnost parašporta v javnosti, navdihovanje mladih invalidov za šport in tudi razbijanje predsodkov, s katerimi smo se kot sponzor na začetku našega sodelovanja tudi sami soočili.«

In kot dodajajo, so zato sodelovanje z Zvezo nadgradili tudi z razvojem programa Postani športnik, s katerim se zavzemajo za vključevanje mladih invalidov v šport, spodbujanje otrok z invalidnostmi k ukvarjanju s športom ter nenazadnje tudi za dvig prepoznavnosti športa invalidov v javnosti.