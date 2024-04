Slovenska bakla spet povezuje ljudi

Na 72-dnevno pot po vseh 212 slovenskih občinah se je 17. aprila podala Slovenska bakla. Poskrbela bo za krepitev športnega, povezovalnega in navijaškega razpoloženja pred začetkom olimpijskih iger v Parizu.

Bakla ne želi le navdihovati naših vrhunskih športnikov, ki se bodo udeležili največjega športnega dogodka letošnjega leta, ampak tudi povezovati ljudi, v njih prebuditi jekleno voljo in navdušenje nad gibanjem. Na poti jo bodo spremljali športni navdušenci različnih generacij, vse od vrtčevskih otrok, osnovnošolcev, dijakov, zaposleni, invalidi in športniki s posebnimi potrebami, rekreativni člani slovenske športne družine in stanovalci domov za starejše občane.

Med nosilci bodo nekdanji vrhunski slovenski športniki in športnice, olimpijci in paraolimpijci, je pojasnil Miran Kos, podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez (OKS – ZŠZ), ki je projekt slovenske bakle prvič zagnala pred olimpijskimi igrami v Tokiu.

»Slovenska bakla je izjemna iniciativa z močnim sporočilom za vse kraje, ki jih obišče in za vse, ki se bomo te bakle dotaknili, postali del dogodka. Živimo v svetu, ki se giblje v popolnoma napačno smer in kjer športa očitno ni dovolj, kajti šport so tudi olimpijske vrednote, prijateljstvo, sodelovanje, spoštovanje in fair play. Bolj kot vseh olimpijskih medalj si želim mir v svetu. Naj se vsaj med olimpijskimi igrami morija ustavi, naj k temu pripomore tudi olimpizem,« je na predstavitvi aktivnosti, povezanih z olimpijskimi igrami v Parizu poudaril Franjo Bobinac, predsednik OKS – ZŠZ.

Novinarska konferenca #potvPariz pred začetkom poti olimpijske bakle v Sloveniji. FOTO: Blaž Samec/Delo

Zlitje vrhunskega in rekreativnega športa

»Povezujemo celotno Slovenijo, ljudem želimo vliti upanje, da so vse sanje uresničljive, vendar so za to pomembni volja in trdo delo,« je dodal tokratni ambasador projekta Slovenska bakla,, nekdanji veslač in dobitnik olimpijske kolajne. S tem se strinjajo in projekt tako kot pred olimpijskimi igrami v Tokiu podpirajo v SKB banki, ki je od začetka glavni sponzor olimpijske reprezentance in OKS – ZŠZ. Vrednote slovenskega športa in olimpizma so tiste, ki jih »vsak dan zasledujemo tudi sami v medsebojnih odnosih in v odnosu do strank. To so timski duh, trdo delo, vztrajnost,« poudarjajo. Svoje poslanstvo vidijo tudi v spodbujanju telesne aktivnosti zaposlenih in družbe kot celote. To ne vpliva dobro samo na zdravje in splošno počutje, ampak v primeru zaposlenih tudi krepi interno povezanost in pripadnost.

V projektu Slovenska bakla prepoznavajo zlitje vrhunskega športa, njegovih vrednot, navijaškega duha, aktivnega življenjskega sloga, povezovanja v lokalni skupnosti. »V znak podpore bakli bomo v nekaterih slovenskih občinah z njo tekli tudi zaposleni SKB banke ter Nove KBM,« so povedali v SKB, v kateri v tem vidijo tudi priložnost za krepitev prepoznavnosti SKB banke kot podpornika slovenskega športa. Med aktivnostmi, ki jih v olimpijskem letu organizirajo za stranke, slovensko javnost in zaposlene, je tokrat tudi virtualni met kovanca za srečo naših športnikov.

»Zavedamo se, da je pot do odličnosti tako v športu kot tudi na drugih področjih v življenju tlakovana s talentom, trdim delom, vztrajnostjo in strastjo. A šport je, tako kot življenje, nepredvidljiv, zato pride vsak kanček sreče prav. Z virtualnim metom kovanca jo letošnjim olimpijcem lahko zaželimo vsi,« pravijo, in sicer vse do zadnjega dneva olimpijskih iger, 11. avgusta. Banka bo za vsak met kovanca prispevala donacijo Fundaciji Leona Štuklja in Miroslava Cerarja ter s tem podprla nadarjene mlade športnike iz socialno šibkih okolij.